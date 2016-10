Uutinen

Etelä-Saimaa: Pien-Saimaalta löytyy paremman ja huonomman laatuisia vesialueita, Sunisen- Piiluvan- ja Riutanselkä hyväkuntoisia Pien-Saimaan vesialueet ovat kuluneena kesänä olleet hyvin eritasoisia vedenlaadultaan. Sunisenselkä, Piiluvanselkä, Riutanselkä ja Mikonsaarenselkä ovat selvästi paremmassa kunnossa kuin Lavikanlahti, Koneenselkä ja Maavesi. Sunisenselän ja Piiluvanselän vesi on parempaa kuin aikana ennen pumppaamoa. Näin on ollut myös kuluneen kesän aikana. Pumppaamo on toiminut Lappeenrannan ja Taipalsaaren rajalla yli puolitoista vuotta, kahden kesän ajan. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus otti Pien-Saimaalta vesinäytteitä elokuun puolivälissä. Tutkija Matti Vaittinen kertoo, että ravinteiden määrä ja planktonlevien määrästä kertova klorofylli a -pitoisuus ovat vähentyneet Piiluvanselällä sekä Sunisenselällä. Taipalsaaren kirkonkylän edustan vedenlaatu on parantunut aiemmasta, mutta vesi on edelleen sameaa ja rehevää. Pien-Saimaan pohjoiset ongelma-alueet eli Lavikanlahti, Koneenselkä ja Maavesi ovat pysyneet huonossa kunnossa. Siellä vesi ei vaihdu eikä kierrä yhtä hyvin kuin muualla Pien-Saimaalla. Lisäksi ravinteita ja kuormitusta on runsaasti. Pien-Saimaan pohjoisosien vedenlaadun parantaminen vaatii Vaittisen mukaan pitkäjänteistä ponnistelua ja vuosikausien työtä. Lue koko uutinen:

