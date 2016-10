Uutinen

Etelä-Saimaa: Marzi Nymanin lempi-Zappa soi Lappeenranta salissa torstaina Käyrätorven takana istuu kulahtaneeseen Rolling Stones -t-paitaan pukeutunut mies. Hän on Lappeenrannan kaupunginorkesterin torstaisen konsertin solisti Tero Toivonen. Toisin kuin paidasta voisi luulla, Toivonen ei ole suuri Rollarit-fani. Sen sijaan hän paljastuu Frank Zappan ihailijaksi, kuten myös kitaristi Marzi Nyman ja kapellimestari Jukka Iisakkila. He kolme sekä vieraileva lyömäsoittaja Arttu Takalo esittävät Zappan ja Nymanin musiikkia Lappeenrannan kaupunginorkesterin Marzismia -konsertissa torstaina. Zappalta konsertissa kuullaan kappaleet Why does it hurt when I pee, The idiot bastard song, Sofa ja Bobby Brown goes down. — Kyseiset biisit ovat lempikappaleitani Zappalta, sanoo Zappaa sovittanut Nyman. Marzismia-konsertti Lappeenranta-salissa to 13.10. klo 19. Ohjelmassa mm. Frank Zappan ja Marzi Nymanin musiikkia. Lue koko uutinen:

