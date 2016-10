Uutinen

Etelä-Saimaa: Markku Pentikäinen on julkaissut romaanin, joka kertoo imatralaisesta Sepän konepajasta Imatralainen Markku Pentikäinen on julkaissut toisen kirjansa. Tällä kertaa kyseessä on romaani, joka kertoo imatralaisesta konepajasta ja sen henkilöstöstä. Pentikäisen mukaan romaani on kuvaus työelämän arjesta työntekijöiden ja johdon näkökulmasta. Tapahtumien keskipiste on Imatralla toimiva keskisuuri perheyritys Sepän konepaja. Sillä on vahvat juuret kaupungissa kolmen sukupolven ajalta. Yritys taistelee olemassaolostaan tiukkoina talousaikoina. — Verstaan esimiesongelmat kulminoituvat ikääntyvään työnjohtajaan. Ammattiosastossa käydään kuumeista taistelua vallasta. Kaikki keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat käytössä. Kamppailusta muodostuu tarinan punainen lanka, kertoo Pentikäinen tiedotteessaan. Markku Pentikäinen on toiminut 30 vuotta erilaisissa esimiestehtävissä. Hän on kokoomuksen kaupunginvaltuutettu. Pentikäinen julkaisi ensimmäisen kirjansa Ensiaskeleet esimiehenä vuonna 2009. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/12/Markku%20Pentik%C3%A4inen%20on%20julkaissut%20romaanin%2C%20joka%20kertoo%20imatralaisesta%20Sep%C3%A4n%20konepajasta/2016521370215/4