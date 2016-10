Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen purkufirma tekee selvää jälkeä niin kerrostalosta kuin marketistakin Lappeenrantalainen purkufirma SK-Purku tekee ympäri Suomen sileää jälkeä. Kesällä porukka purki Jyväskylässä yli kahden hehtaarin kauppakeskuksen kolmessa kuukaudessa. Parhaillaan työn alla on nelikerroksinen asuintalo ja myöhemmin Luumäen kunnan kiinteistöjä Taavetissa. Purkubisnekseen olennaisesti liittyvä jätteiden hyötykäyttö saa uutta vauhtia, kun yrityksen toimitilojen viereen Pajarilaan nousee parin vuoden sisään hyötyjätekäsittelylaitos. — Kyse on miljoonatason investoinnista, mikä on meidän kokoiselle firmalle melkoisen suuri, toimitusjohtaja Santeri Karell sanoo. Laitoksen ympäristölupa on parhaillaan käsittelyssä. Karellin mukaan jätteen käsittely ja purkuliiketoiminta toimivat hyvin yhdessä. — Purkaminen on lisääntynyt, ja samalla toimintaan liittyvät määräykset kuten lajittelu- ja jäteohjeistukset ja aikataulut ovat tiukentuneet. Siksi toimintaa pitää kehittää. Tavoitteena on, että mitään ei hukata, vaan kaikki mahdollinen yritetään käyttää hyödyksi. — Uudelleenkäytön mahdollistavat systeemit ovat kehittyneet viime vuosina paljon. Vuonna 2007 perustettu SK-Purku on osakeyhtiö, jonka Santeri Karell omistaa kokonaan itse. Liikevaihto on 3—4 miljoonaa vuodessa. Yritys on erikoistunut kokonaispurkuihin ja materiaalinhallintaan. Kaatopaikkajätettä syntyy purkukohteista keskimäärin vain alle prosentti. Helena Rissanen Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/12/Lappeenrantalainen%20purkufirma%20tekee%20selv%C3%A4%C3%A4%20j%C3%A4lke%C3%A4%20niin%20kerrostalosta%20kuin%20marketistakin/2016121365195/4