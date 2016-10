Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenranta aikoo sulkea useita päiväkoteja ensi kesään mennessä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi on listannut päiväkodit, jotka aiotaan rahan säästämiseksi sulkea ensi kesään mennessä. Ne ovat Skinnarilan päiväkodin Liesharjun toimipiste, Mäntylä-Leirin Leirin toimipiste, Snellmanin päiväkodin molemmat toimipisteet, Kivikkokadun ryhmäperhepäiväkoti ja Savonkadun ryhmäperhepäiväkoti. Esitys näiden päiväkotien sulkemisesta sisältyy kasvatus- ja opetustoimen talousarvioesitykseen, jota kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee maanantaina 17. lokakuuta. Esityksestä on lähetetty tiedote lasten huoltajille. Tiedotteen mukaan tavoitteena on päiväkotien käytön tehostaminen. — Käytännössä käytön tehostaminen tarkoittaa, että olemassa olevia lapsiryhmiä ja kokonaisia päiväkoteja ja ryhmäperhepäiväkoteja suljetaan ja niissä hoidossa olevat lapset sijoitetaan muihin päiväkoteihin, tiedotteessa todetaan. Taustalla on kaupungin talouden tasapainotusohjelma vuosille 2017—2018. Ohjelmalla parannetaan kaupungin vuosikatetta 8,8 miljoonalla eurolla näiden kahden vuoden aikana. Varhaiskasvatukseen odotetaan noin 3,7 miljoonan euron säästöä. Se koostuu päiväkotien käytön tehostamisesta sekä varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta tämän vuoden elokuun alusta alkaen. Lue koko uutinen:

