Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunginteatteri ja taidemuseo maakunnan kasiluokkalaisten taidetestiin Lappeenrannan kaupunginteatteri ja Lappeenrannan taidemuseo on valittu Etelä-Karjalan edustajina valtakunnalliseen Taidetestaajat-hankkeeseen. Siinä tarjotaan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille ilmaisia taide-elämyksiä.Jokainen kahdeksasluokkalainen pääsee opettajansa kanssa käymään vuosittain kahdessa taidelaitoksessa, joista toinen on omassa maakunnassa, toinen pääkaupunkiseudulla. Etelä-Karjalan kasiluokkalaiset voivat vierailla lukuvuonna 2017—2018 omassa maakunnassa joko Lappeenrannan kaupunginteatterissa tai taidemuseossa.Lappeenrannan taidemuseo kertoo tiedotteessa, että siellä taidetestaajat voivat tutustua meneillään olevaan näyttelyyn ja osallistua yhteisöllisen taideteoksen tekemiseen ammattitaiteilijan johdolla. Taidemuseokäyntien ennakkomateriaali suunnitellaan tiedotteen mukaan yhteistyössä Kimpisen yläkoululaisten kanssa.Koko maassa lukuvuoden 2017—2018 testauskohteiksi valittiin kaikkiaan 55 taidelaitosta tai taideryhmää. Kohteita on kaikissa maakunnissa.Suomen kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondetin rahoittama Taidetestaajat-hanke on kolmevuotinen. Sen budjetti on 15—20 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

