Etelä-Saimaa: Kiinalaisia koukutetaan kolmikantasopimuksella — Imatra sai uusia matkailun myyntimiehiä Alkulämmittelyjen jälkeen Imatran tarjoamien matkailumahdollisuuksien Kiinaan myymisessä päästään konkreettisiin toimiin. Pekingissä päämajaansa pitävä kiinalainen liikemies Marc Gao vieraili Imatralla keskiviikkona. Viemisiksi syntyi kaupungin kanssa solmittu kolmikantainen aiesopimus imatralaisen urheilu- ja kulttuurimatkailun kuvan kirkastamisesta Kiinassa. Kokenut Suomen-retkeilijä Gao kertoo havainneensa Suomen monella tapaa hyväksi maaksi, ja Imatran miellyttäväksi kaupunkikohteeksi. Suomalaisten urheilupaikkojen tason Gao on myös listannut korkealle. Imatralla jo neljättä kertaansa kyläillyt Gao lisää paikallisiin positiivisuuksiin välittömät ihmiset. Virallisen Imatran kanssa asioita on voinut hoitaa ilman jäykistelyjä, joilta jättimäisen kotimaan byrokratioissa tuskin voi välttyä. Gaon yritys on nimeltään miehen Suomi-kuvaan sopivasti Bewin International Sports & Culture Co. Yhteistyötä linjaavan aiesopimuksen kolmas osapuoli on muun muassa Lappeenrannassa vaikuttava kiinalaistaustainen yritys Nordic Set Green, joka on erikoistunut kansainväliseen teknologiaan. Yhteistyössä NSG:n rooli on olla Imatran linkki kiinalaiseen innovaatiobisnekseen. Nimensä paperiin pani johtaja Xing Shi. Imatran kaupungin puolesta yhteistyösopimuksen allekirjoitti kaupunginjohtaja Pertti Lintunen. Imatra on avannut yhteyksiä Kiinaan jo useamman vuoden ajan, Lintunen toteaa. Nyt otetaan uusi askel menestykseen uskoen. Lue koko uutinen:

