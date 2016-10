Uutinen

Etelä-Saimaa: Hurjastelevia pyöräilijöitä tulee harvoin poliisin tietoon Tuleeko poliisille tietoa kaahaavista pyöräilijöistä, komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisista? — Vain satunnaisesti. Pyöräilijöistä tulee meille asti palautetta hyvin vähän. Ilmoitukset eivät yleensä ole sellaisia, että tietty henkilö olisi tehnyt jotakin, vaan yleisluonteista tietoa. Jalankulkijat esimerkiksi kokevat, että jossain ajetaan holtittomasti, ja me kohdennamme valvontaa sinne. Itselleni ei ole tullut tietoa, että pyöräilijä olisi aiheuttanut onnettomuuden. — Pyöräilijöitä koskevat ihan samat nopeusrajoitukset kuin muitakin tiellä liikkujia. Kevyen liikenteen väylällä on samat rajoitukset kuin ajoradalla. Harva pyöräilijä kykenee nopeusrajoitusta ylittämään, mutta totta kai tilannenopeus pitää huomioida. Täytyy olla valmius pysäyttää ajoneuvo näkyvällä tieosuudella. Sitten on tietysti se asia, että onko kyseessä pyörätie vai jalankulkuun tarkoitettu väylä, eli saako siellä ajaa pyörällä. Vaikutusta turvallisuuteen on silläkin, kulkeeko jalankulkija suoraan vai siksakkia. Saako poliisi rikosilmoituksia pyöräilijöiden aiheuttamista kolareista, rikoskomisario Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista? — En itse muista sellaista. Harvinaista se on. Jos oikein karkeasti yleistän, arvioisin, että poliisille tehtyjä rikosilmoituksia voi olla vuositasolla yksi tai kaksi. Enemmän on kyse siitä, että ajetaan kävelijöiden seassa ja aiheutetaan vaara- ja läheltä piti -tilanteita. Etti Kantola Lue koko uutinen:

