Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatterin takaamisesta ristiriitoja kulttuuritoimessa — virkamiehet haluavat pysyviä ratkaisuja Kulttuurin muut toimialat suhtautuvat ristiriitaisesti kaupunginteatterin talouden paikkaamiseen Lappeenrannassa. Kirjasto- ja museotoimen mukaan tarvittavat säästöt pitää löytää kulttuuritoimen sisältä, kun taas orkesteritoimi nikottelee vastaan. Kaupunginteatterin kuluvan vuoden taloutta rasittavat kevätkauden lipputuloihin nähden kallis avajaistuotanto Kolmen pennin ooppera ja uudessa teatteritalossa nousseet vuokrakulut, joiden kattamiseksi teatteri on saanut lisärahan tälle vuodelle. Toimiala joutunee etsimään uusia kohteita alkukesästä sovitun säästölistan täydennykseksi, koska teatterikiinteistön vuosivuokra uhkaa käydä teatterille liian kalliiksi tulevinakin vuosina. Kulttuurilaitosten pomot penäävät pysyviä ratkaisuja päättäjiltä. — Nämä ovat arvovalintoja, joista päättävät vaaleilla valitut poliitikot. Toivon, että he saavat puntaroiduilla päätöksillään aikaiseksi pysyviä rakenteellisia ratkaisuja, ettei tällainen ole joka vuosi edessä, museotoimenjohtaja Päivi Partanen toteaa. Kulttuuritoimen budjettikuri on pitänyt Lappeenrannassa vuosittain. Edellisen kerran muut laitokset ovat osallistuneet toimialan sisäisiin taloustalkoisiin kaupunginteatterin vuoksi vuonna 2012, jolloin teatterin kevään näytäntökausi oli huonoin koskaan. Kulttuuritoimen tämän vuoden budjetti on 12,3 miljoonaa. Lappeenrannan kaupungin isosta kokonaisuudesta se muodostaa 2,5 prosenttia. Teatterin tarvitsema 650 000 euroa on puolestaan 1,4 promillea. Kulttuurilautakunta päättää toimialansa säästöistä teatterin budjetin kattamiseksi keskiviikkona 12. lokakuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/11/Teatterin%20takaamisesta%20ristiriitoja%20kulttuuritoimessa%20%E2%80%94%20virkamiehet%20haluavat%20pysyvi%C3%A4%20ratkaisuja/2016121361511/4