Etelä-Saimaa: Tänään vietetään Maailman lihavuuspäivää - tässä viisi vinkkiä lapsen ylipainon hallintaan Lasten lihavuus on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sydänliiton tiedotteen mukaan noin joka kymmenes leikki-ikäinen ja joka viides kouluikäinen lapsi on ylipainoinen. Lasten painonhallinnan tavoitteena on hyvinvointi ja terve aikuisuus. Muutokset tapahtuvat hitaasti ja pieniä elintapamuutoksia koko perheen arjessa toteuttaen. Tässä tiedotteesta viisi vinkkiä, miten puhua lapsen ylipainosta: 1. Suhtaudu positiivisesti kehoosi. Älä puhu lapsen kuullen omasta tai lapsen painosta. 2. Tee muutoksia syömiseen ja liikkumiseen, mutta älä puhu laihduttamisesta. 3. Ota perhe mukaan! Lapsen ylipaino on koko perheen asia, ja siksi elintapamuutokset koskevat kaikkia perheenjäseniä. 4. Jokainen on ihana sellaisena kuin on. Painonhallinnan tavoitteena on hyvinvointi ja terve aikuisuus, ei tietynmallinen ulkonäkö. 5. Kehu ja kannusta lasta. Lue koko uutinen:

