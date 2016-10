Uutinen

Etelä-Saimaa: Some juoksee käyttäjiä karkuun Nuorten ja erityisesti heidän huoltajiensa on yhä hankalampi pysyä sosiaalisen median perässä. — Somen väyliä ja sovelluksia on nykyään paljon, että niistä kaikista on vaikea olla perillä, sanoo erityisnuorisotyön nuorisotyönohjaaja Mikko Airas Imatran seurakunnasta. Airaksen mielestä vanhempien ja myös nuorten itse on tärkeä yrittää olla perillä siitä, millaisessa some-maailmassa nuoret elävät ja mitä taitoja siellä vaaditaan. Hän toteaa, että some tuo iloa, mutta myös riskit kannattaa tiedostaa. Yksi on yksityisyyden suojasta huolehtiminen. — Nuoret eivät osaa aina ottaa huomioon yksityisyyden suojaa. Otetaan esimerkiksi Periscope-sovellus, joka lähettää live-kuvaa. On huolehdittava, ettei lähetyksissä lähde maailmalle tärkeitä yksityisyyteen liittyviä asioita. Someen lähetetyistä tiedoista ja kuvista jää Airaksen mukaan aina jälki. Sitä jälkeä joku voi käyttää toisen vahingoittamiseksi. Airas kuuluu nuorisotyöhön perehtyneiden asiantuntijoiden KETJU-työryhmään, joka järjestää keskiviikkona some-illan vanhemmille ja nuorille. — Sosiaalisen median merkitys ja vaikutus on niin suuri. Siksi halusimme nostaa somen käytön taas esille, sanoo Airas. Tilaisuudessa puhuvat vanhempi konstaapeli Timo Härkönen Kaakkois-Suomen poliisista ja suunnittelija Mimmi Mäkinen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta. Suuri some-ilta järjestetään 12.10. kello 17 Imatran kulttuurikeskus Virran Karelia-salissa. Lue koko uutinen:

