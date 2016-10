Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPalla taas täysi rivistö — Trotter ykkösketjun laitaan SaiPa lähtee CHL:n toisessa osaottelussa Tapparaa vastaan täydellä miehistöllä. Poissa kenttäpelaajista on vain pitkäaikaisloukkaantunut Ville Koho. Uusi hyökkääjä Brock Trotter on ykkösketjun laidassa Tero Koskirannan ja John McFarlandin rinnalla. Myös muut ketjut on palautettu alkukauden asuunsa, kun Matti Järvinen ja Elmeri Kaksonen palaavat kokoonpanoon. SaiPan maalilla torjuu Jussi Markkanen. Panoksena illan ottelussa on pääsy 16 parhaan joukkoon Champions Hockey Leaguessa. SaiPa johtaa avausottelun jälkeen 2—0 ja jatkoon edetään yhteismaaleilla, eli SaiPalle riittää jatkopaikkaan voitto, tasapeli tai yhden maalin tappio varsinaisella peliajalla. Jos ratkaisua ei saada, mennään 10 minuutin jatkoajalle, minkä jälkeen ammutaan tarvittaessa rangaistuslaukaukset. — Jatkopaikka on mahdollinen suht samanlaisella pelillä kuin viimeksi. Toki meidän täytyy reagoida vastustajan tekemisiin, mutta lähtökohtaisesti nöyrä asenne auttaa pitkälle. Tapparan on pakko tulla toiseen peliin kovalla sykkeellä, ja meidän pitää vain olla siihen valmiita, SaiPan kakkosvalmentaja Jouko Viljakainen kuvaa otteluennakossa. Lue koko uutinen:

