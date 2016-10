Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolet pyöräilijöistä ajaa pimeällä ilman valoja Liikenneturvan seurantojen mukaan joka toiselta suomalaiselta pyöräilijältä puuttuu valo pimeän aikaan. Valo paitsi auttaa pyöräilijää näkemään, myös paljastaa muille tiellä liikkujille, missä hän on. Näkyvyys on tärkeää pimeällä ja hämärällä sekä sadesään tai muun näkyvyyttä haittaavan kelin aikana. Valaisimen on näytettävä vaaleaa valoa eteenpäin. — Katuvalojen loisteessa voi ajatella, että näkyvyys on riittävä. Vaikka itse vielä näkisi minne polkea, se ei tarkoita, että muut liikkujat havaitsisivat pimeän pyöräilijän ajoissa. Valotonta pyöräilijää ja heijastimetonta kävelijää voi olla vaikea havaita valojen ja varjojen kätköistä, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa sanoo. Valon puuttuminen voi johtua unohduksesta, kiireestä tai ajattelemattomuudesta. — Syksyn edetessä illat pimenevät yhä aikaisemmin ja kasvavaan hämärään kannattaa varautua ottamalla pyöränvalo aina mukaan, vaikka liikkeelle lähtisikin vielä valoisalla. Erityisen vastuullisessa asemassa ovat vanhemmat, joiden kuuluu tarkistaa, että lapsilla on pyörässä valot ja heijastimet kunnossa ja että niitä myös käytetään, Piippa toteaa. Pyörässä tulee olla myös etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet. Etuheijastimen tulee olla valkoinen ja sivuheijastimien valkoisia tai ruskeankeltaisia. Sivuheijastimien pitää olla polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat. Pyörän takana on loistettava vähintään punainen kissansilmäheijastin, mutta punainen takavalo parantaa pyörän havaittavuutta, jos polkee paljon pimeässä. Näkyvyyttä parantavat myös pyöräilijän heijastimet sekä pinna- ja poljinheijastimet. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/11/Puolet%20py%C3%B6r%C3%A4ilij%C3%B6ist%C3%A4%20ajaa%20pime%C3%A4ll%C3%A4%20ilman%20valoja/2016521363707/4