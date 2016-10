Uutinen

Etelä-Saimaa: Patorakennelma ilmestyi yllättäen Hallikkaanjoen suulle Imatran Hallikkalan kylällä on ihmetelty Vallinkoskentien sillan viereen ilmestynyttä patorakennelmaa. — Ei ole kyläläisiltä kysytty mitään, eikä ilmoiteltu. Kylällä on keskusteltu ja kaikki ovat yhtä tietämättömiä, että kuka rakennelman on tehnyt, sanoo Esko Kärkäs. Kärkästä on harmittanut vanhan tunnelmallisen vedenjuoksun turmeleminen. — Siinä paikalla oli ennen betonieste ja kiviä, joiden yli vesi kivasti hyppeli alas. Nyt betonipadon viereen kivien päälle on vedetty sepeli, eikä paikka näytä yhtään hyvältä. Ehkä sitä vielä siistitään, toivoo Kärkäs. Viime viikolla ilmestynyt rakennelma on Hallikkaanjoen suulla, josta on matkaa Vallinkoskentien sillan alta Vuokseen vain parisen sataa metriä. Marko Ahtiainen on asunut kylällä lapsesta asti ja hänkin pitää muutosta järkyttävänä. — Tästä ympäriltä on kaadettu puita, penkki viety ja tuotu mursketta. Ihmiset ovat tulleet tänne retkeilemään ja syömään eväitä. Tämä uusi rakennelma ei varmaan tyydytä enää ihmisiä. Veden äänikään ei enää kuulu. Vanha betoninen patoeste rakennettiin joen suuhun 1980-luvulla. Padon kunnossapito kuuluu vesilain mukaan Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY). ELYn vesistöpäällikön Visa Niittyniemen mukaan betonipato piti kunnostaa, koska se oli alareunasta niin syöpynyt. — Kunnostuksella haluttiin varmistaa padon pitkä elinkaari ja se, ettei padon alta ei pääse hienojakoiset maalajit syöpymään pois. Sortumauhkaa ei ollut. Kunnostus tehtiin kivillä, jotta virtavesi ei kuljettaisi niitä pois, sanoo Niittyniemi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/11/Patorakennelma%20ilmestyi%20yll%C3%A4tt%C3%A4en%20Hallikkaanjoen%20suulle%20/2016521366631/4