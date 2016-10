Uutinen

Etelä-Saimaa: Merja Svensk kirjoitti romaanin muistisairaudesta omaisen näkökulmasta Romaanillaan Kaksoissidos lappeenrantalaislähtöinen Merja Svensk haluaa tehdä näkyväksi muistisairaan kanssa elävien arkea. Esikoisteos alkoi syntyä muutama vuosi sitten muistiinpanoista, joita hän kirjoitti seuratessaan lähipiirinsä muistisairasta. Muistiinmerkinnöistä kasvoi romaanikäsikirjoitus. Svensk sai tekstistään hyvää palautetta ja rohkaistui etsimään kustantajaa. — Halusin osallistua tällä tavoin muistisairaustalkoisiin. Niin monet kamppailevat sen asian kanssa, Svensk sanoo. Kirjan kirjoittamisen aikana muistisairaita tuli Helsingissä asuvan Svenskin omaan lähipiiriin useampia. Kohta hän huomasi, että myös moni tuttava oli samassa tilanteessa. Svenskin oma isäkin sairastui ja sai tyttärestään omaishoitajan. Kaksoissidos-romaanin päähenkilö Paula huolehtii muistisairaasta tädistään. Paula asuu eri paikkakunnalla kuin tätinsä, mutta reissaa ahkerasti tämän luokse ja jättää tälle ohjeita tarralapuille. Heidän lämmintä suhdettaan Svensk korostaa Paulan lapsuusmuistoilla. Täti huolehti Paulasta, kun tämä oli lapsi. Netistä Paula löytää Juhan, joka on samanlaisessa elämäntilanteessa. — Halusin luoda Juhan hahmon tueksi Paulalle, sillä uskon vertaistuen voimaan. Ei tarvitse kokea olevansa yksin. Voi helposti kertoa toiselle, miltä tuntuu — myös ikävät asiat. Vertaistuki auttaa myös löytämään helpommin positiiviset puolet. Ihmissuhteiden mutkat nousevat hoitosuhteissa esiin. Tytär saattaa hoitaa äitiään, koska tuntee, että hänellä on velka maksettavanaan, eikä vaihtoehtoja ole. Romaanissa Paulan äiti on narsisistinen ja itsekeskeinen, Paula taas kiltti ja taipuisa. Toisinkin voi olla: äiti voi olla kiltti ja uhrautuva ja tytär hurja. Svensk on järkytyksekseen huomannut, etteivät muistisairaat pääse julkista reittiä hoitolaitoksiin elleivät ole vaarassa. Kuitenkin he tarvitsevat silmälläpitoa koko ajan. — Kaikki on viime kädessä politiikkaa. Ihmiset äänestävät ehdokkaita, jotka ajavat heidän välittömiä etujaan. Mutta missä ovat poliitikot, jotka katsovat kauas? Svensk kysyy. Muistisairasta hoitava joutuu tekemään raskaita päätöksiä ja jatkuvia valintoja. Raskainta on luopuminen. — Erityisesti puolisoaan hoitava ei millään tahtoisi päästää irti. Kumppani uhrautuu viimeiseen hengenvetoon ennen kuin joku tulee väliin ja näkee, ettei pariskunta enää pärjää kahdestaan. Merja Svensk on luennoinut onnellisuudesta useita vuosia. Hän on sitä mieltä, että onnen avaimet ovat pitkältä ihmisellä itsellään. — Päähenkilöni kautta näytän, ettei pidä jäädä hankalaan tilanteeseen makaamaan. Suuntaa pystyy aina muuttamaan. Lue koko uutinen:

