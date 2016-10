Uutinen

Etelä-Saimaa: Marketin katolle nousee aurinkovoimala K-supermarket Sammonlahden katolle nostettiin aurinkopaneeleita maanantaina. Se on tiettävästi ensimmäinen kauppa Lappeenrannassa, joka alkaa saada osan energiasta auringosta. Kaupan omaan kulutukseen sähköä tuottava aurinkovoimala otetaan käyttöön tämän kuun lopussa. Uuden energiamuodon ansiosta kaupan sähkölaskuun on luvassa huojennusta etenkin kesäaikaan. Aurinkoisena kesäpäivänä kauppa voi korva aurinkoenergialla jopa 60 prosenttia kuluttamastaan energiasta. — Sähkönkulutus on valtava lämpimällä säällä, kun kylmäkoneet käyvät kovalla teholla, toteaa kauppias Ville Meronen K-supermarket Sammonlahdesta. Kesko on alkanut panostaa aurinkoenergiaan. Kauppaketju asentaa aurinkovoimalan kuuden K-supermarketin katolle tämän vuoden aikana. Tieto lähimarketin aurinkopaneelista ilahduttaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatehokkuuden professori Jero Aholaa. — Se on taloudellisesti järkevää ja edistää vihreitä arvoja, ja kun joku yritys laittaa, se houkuttelee monia muita tekemään saman, Ahola kiittelee. Ahola panee liikkuessaan merkille aurinkopaneelit. — Niitä on esimerkiksi Mikkelissä Tuukkalan ABC-huoltoasemalla sekä Lapinjärvellä Pukaron Paronin katolla. Aurinkopaneelit tulevat yleistymään kauppojen katoilla lähivuosina. Lidl-kauppaketju asensi viime kesänä aurinkopaneelit Turkuun rakennettuun uuteen liikkeeseen. Jatkossa Lidl pyrkii asentamaan aurinkopaneelit kaikkiin uusiin Suomessa rakennettaviin myymälöihin. Lue koko uutinen:

