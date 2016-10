Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan uimahallin kuntosali kiinni noin kaksi viikkoa Lappeenrannan uimahallin kuntosali suljetaan lähes kahdeksi viikoksi. Ovet ovat kiinni 17.—27.10. kunnostustöiden takia. Remontissa uusitaan salin vanhoja kuntolaitteita, vaihdetaan uusi lattiamatto ja vaihdetaan seinät. Liikuntatoimen kunnossapitotyönjohtajan Tommi Nakarin mukaan edellisestä remontista on kulunut jo 16 vuotta. — Valitettavasti tätä työtä ei pystytty tekemään kesätauon aikana. Toivomme kuitenkin, että uudistettu sali on viihtyisämpi ja palvelee asiakkaita paremmin. Uimahalli on remontin aikana auki normaalisti. Lue koko uutinen:

