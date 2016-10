Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytykset riittävät toistaiseksi Etelä-Karjalan keskussairaalassa on toistaiseksi riittävä määrä synnytyksiä synnytyssairaalan toiminnan turvaamiseksi. Lain määrittelemä synnytyssairaalan pienin mahdollinen synnytysten määrä on tuhat vuodessa. Etelä-Karjalan keskussairaalassa syntyi viime ja toissa vuonna noin 1 100 vauvaa. Lasketut ajat ennakoivat tälle vuodelle 1 065 syntyvää lasta. Vauvoista on tämän viikon alkuun mennessä syntynyt 815. Luvussa on mukana 12 kaksoset, joten synnytysten määrä on 12 pienempi. — Meillä määrä on pysynyt samalla tasolla jo monta vuotta, kertoo Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysosaston esimies Tuija Suokas. Koko maassa oli viime vuonna kahdeksan sairaalaa, joissa oli alle tuhat synnytystä vuodessa. Ne voivat jatkaa synnytyssairaaloina vain poikkeusluvalla. Asiasta kertoi ensin Suomen tietotoimisto STT. Valtakunnallisesti synnytykset ovat vähenemässä, ja syntyneiden lasten määrä on pienentynyt viitenä vuonna peräkkäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsia syntyi vuonna 2015 koko maassa 3,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Suokas kertoo, että Etelä-Karjalassa näytti vielä kesällä siltä, että syntyneiden lasten määrä vähenisi viime vuodesta yli seitsemän prosenttia. Tilanne on kuitenkin tasaantunut loppuvuotta kohti. Keskimäärin maan synnytyssairaaloissa oli viime vuonna yli 2 000 synnytystä, ja joka toinen lapsi syntyi yliopistosairaalassa. Synnytykset on lakkautettu viidestä sairaalasta tällä vuosikymmenellä. Lue koko uutinen:

