Etelä-Saimaa: Ajoneuvojen ensirekisteröinti kasvoi Etelä-Karjalassa - nousua toiseksi eniten Autoja otettiin käyttöön Etelä-Karjalassa tänä vuonna viimevuotista enemmän. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin mukaan Etelä-Karjalassa rekisteröitiin tammi-syyskuussa 312 ajoneuvoa, mikä on lähes 12 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa. Vuosi sitten ensirekisteröintejä tehtiin 2 625 kappaletta. Ensirekisteröinnissä kasvu on ollut maakunnista toiseksi suurinta. Enemmän nousua on tämän vuoden aikana ollut vain Varsinais-Suomessa. Henkilöautoja ensirekisteröidään ajoneuvoista eniten. Niitä on ensirekisteröity Etelä-Karjalassa tänä vuonna 2 031. Lue koko uutinen:

