Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Kesällä hyvin tehty työ kantoi hedelmää” — Lari Lehtonen päätyi lumileirin sijaan Espanjaan Vaihtoehtoina olivat vuoristoleiri Italiassa tai kuivaharjoittelu rullasuksilla ja juosten Espanjassa. Lahden MM-hiihtoihin valmistautuva Imatran Urheilijoiden Lari Lehtonen valitsi jälkimmäisen. — Täällä alkaa olla vähän huonot kelit treenata, kun on kylmää, asfaltti kovaa ja lehtiä maassa. Lajinomainen harjoittelu käy koko ajan haastavammaksi ennen kuin lumet tulevat. Olosuhteita haetaan, jotta olisi hyvä treenata vielä näin syksyn ja talven kynnyksellä laadukkaita ja hyviä treenejä, Lehtonen kertoo. Lehtonen on päättänyt venyttää kesäharjoittelukautta hieman tavallista pidemmälle. Hän on huomannut, että ohuemman ilmanalan lajiharjoittelussa pitää olla tarkempana kuin merenpinnan tasolla. — Kun ollaan melkein 3 000 metrissä, on helppo hiihtää liian kovaa, vaikka tuntuisikin ihan hyvältä. Minulla on ollut vähän sellaista trendiä, että väsymys kumuloituu alkutalvesta. En ole saanut ihan sellaisia tuloksia aikaan kuin olisin halunnut. Lehtonen löysi uuden näkökulman harjoitteluunsa vuosi sitten, kun hänen kauden alkunsa viivästyi akillesjännevammasta kuntoutuessa. Vaikka hän ei päässyt tekemään tavanomaista harjoittelua syksyllä, hänellä ei ollut ongelmia päästä kuntoon kauden kuluessa. — Kesällä hyvin tehty työ kantoi hedelmää. Loppukaudesta jäi hyvä maku suuhun, ja uusi harjoituskausi on edennyt hyvin. Hirveästi ei ole tarvinnut tehdä mitään kompromisseja, vaikka totta kai harjoittelua pitää aina välillä säätää tilanteen mukaan. Kotimaan kilpailukausi alkaa lokakuun lopussa Vuokatissa hiihdettävällä Suomen cupilla. Sen Lehtonen jättää vielä väliin ja avaa kautensa Oloksen tykkikisassa, jossa aletaan karsia hiihtäjiä maailmancupiin. Marraskuun puolivälissä hiihdettävää Oloksen FIS-kisaa seuraavat Rovaniemen Suomen cupin osakilpailu ja maailmancupin avausviikonloppu Rukalla. Lahden MM-hiihdot ovat itsestään selvä kauden päätavoite, mutta niitä ennen hiihdetään Tour de Ski. Kuuluuko Keski-Euroopan kiertue ohjelmaan tammikuun alussa? — En ole vielä tehnyt lopullista ratkaisua. Samanaikaisesti on Lahdessa Skandinavia-cupia. Riippuu paljon, mikä on kunto ja harjoitustilanne siinä vaiheessa ja vähän myös olosuhteista. — Näistä talvista ei vielä tässä vaiheessa osaa ennustaa. Lumitilanteen vuoksi Tour de Skilläkin on ollut monesti ongelmia järjestää kunnon kisa. MM-kisoihin valmistautumisen suhteen ei voi vielä lyödä mitään lukkoon sataprosenttisesti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/11/%E2%80%9DKes%C3%A4ll%C3%A4%20hyvin%20tehty%20ty%C3%B6%20kantoi%20hedelm%C3%A4%C3%A4%E2%80%9D%20%E2%80%94%E2%80%89%20Lari%20Lehtonen%20p%C3%A4%C3%A4tyi%20lumileirin%20sijaan%20Espanjaan/2016121361981/4