Etelä-Saimaa: ”Isä siirsi tuhoavan häpeänsä minuun” — Imatralainen Kauko Mäkinen kertoo kipeitä lapsuusmuistojaan Sodan murtamat -elokuvassa Känninen isä painaa saunassa 10-vuotiaan poikansa päätä kohti kiehuvaa kuumavesipataa. Äidin rynnätessä paikalle isän silmitön raivo keskeytyy, ja poika pääsee pakoon. Yli 50 vuotta myöhemmin muistot isästä nostavat kyyneleet Kauko Mäkisen silmiin. Välikohtaus saunassa ei ollut ainoa kerta Kaukon lapsuudessa, kun hengenlähtö oli lähellä. Imatralainen psykologian lehtori puhuu kipeistä lapsuusmuistoistaan tuoreessa dokumenttielokuvassa Sodan murtamat, joka kertoo, millaista lapsen elämä oli, kun sodasta saapui kotiin psyykkisesti traumatisoitunut isä. Kauko Mäkinen on tuntenut pakottavaa tarvetta etsiä selitystä isänsä käytökselle, joka jätti poikaan lähtemättömät arvet. Isä, Heikki Mäkinen, oli alkoholisti, joka oli selvin päin omissa maailmoissaan, mutta muuttui juodessaan ivalliseksi ja väkivaltaiseksi. — Sotajuttuja isä kertoi humalassa kyllästymiseen asti. Niissä hän yleensä esiintyi itse sotasankarina, Kauko Mäkinen kertoo. Pojan hämmennystä lisäsi, ettei hän tiennyt, olivatko isän tarinat tosia vai keksittyjä. Mäkinen uskoo, että hänen isäänsä kalvoi tuhoava häpeä. Heikki Mäkinen oli jo 12-vuotiaana liittynyt sotilaspoikiin, eli suojeluskunnan poikajärjestöön. Ilmapiiri oli sotasankaruutta ihannoiva. Kun nuoren miehen psyyke petti, eikä hänestä ollutkaan sotasankariksi, häpeä on varmasti ollut valtava. Niin syvä, ettei Heikki Mäkinen pystynyt käsittelemään sitä koskaan. — Kompensoidakseen sitä häpeää hän väritti sankaritarinoita. Häpeän hän siirsi minuun pilkkaamalla ja häpäisemällä. Sodan murtamat -elokuva on nähtävissä keskiviikkona 12.10. Lappeenrannan Nuijamiehessä klo 14 ja Kino-Aulassa 17.30. Paikalla on ohjaaja Timo Korhonen. Elokuvassa tarinansa kertoo myös lappeenrantalainen Arto Pulkkinen. Lue koko uutinen:

