Etelä-Saimaa: Virasojan koululakosta odotetaan Imatralla ratkaisua tiistaina Imatran Virasojan koululaisten mahdollisesta koululakosta on odotettavissa ratkaisuja tiistaina. Maanantai-iltapäivään mennessä noin kolmannes oppilaiden vanhemmista oli ilmoittanut lakkohalukkuudestaan, vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Riikka Lautamies kertoi tänään. Vastausaikaa lakkokyselyyn on maanantaihin kello 24:ään. Sisäilmaongelmien takia suljetun Virasojan koulun noin 150 koululaista käyvät koulua korvaavissa tiloissa, mitkä on samoista terveydellisistä syistä suljettava tämän vuoden loppuun mennessä. Virasojan oppilaiden vanhemmat vaativat koululaisilleen yhteisiä moduulikoulutiloja Vuoksenniskalle. Kaupungin päätöksillä oppilaita ollaan jatkossa jakamassa kahteen eri paikkaan. Lakko olisi kovin sana käydyssä koulutilakeskustelussa. Aiemmin Virasojan väki on kerännyt Vuoksenniskan parakkien puolesta adressin, sekä järjestänyt mielenosoituksen. Lue koko uutinen:

