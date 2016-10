Uutinen

Etelä-Saimaa: Vain kolme koulukeskusta kelpaa Imatralle Kansanäänestysaloite ei muuttanut Imatran kaupunginhallituksen valmistelua keskittää hallinto ja opetusta kolmelle koululle. Kuntalaisaloite kansanäänestyksestä keskittämistä vastaan jätettiin kaupungille maanantaina aamulla. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kokouksessaan esityksen kouluverkon välittömästä hallinnollista yhdistämistä kolmelle koululle. Kolme koulukeskusta ovat Vuoksenniska, Mansikkala ja Kosken koulu Imatrankoskella. Valmistelun aikana kaupunki on luopunut kolmannen koulukeskuksen sijoittamisesta Ukonniemeen. Erityisesti virkamiesten puolustama Ukonniemi on saanut heti julkitulonsa jälkeen imatralaisilta tyrmistyneen vastaanoton. Uuden koulutilan sijoittamista Lammassaarentien varteen on palautteessa pidetty kaupunkirakennetta hajottavana. Lue koko uutinen:

