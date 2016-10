Uutinen

Etelä-Saimaa: Tutkijat löysivät kivikauden asuinpaikalta muutaman palan kvartsia ja palanutta luuta Ruokolahdella Hauki se oli. Näin olettaa Museoviraston tutkija Jan-Erik Nyman kivikauden miehen kalansaaliista. Sen jääneet on kavettu esille ja pussitettu tarkempiin analyyseihin. Vuosituhansien läpi meille on jäänyt todisteeksi kalastelleesta esi-isästä muutama nikama kalan selkärangasta. Nyman viimeisteli torstaina arkeologisten kenttäpalvelujen ryhmän kanssa koekaivausta Ruokolahden Torsanpäässä. Museoviraston ryhmä on työskennellyt viikon ajan Ruokolahdella. Torsanpäässä kaivauduttiin 10 000 vuoden taakse kivikauteen, mutta Utulassa paikannetut kohteet olivat rautakaudelta. — Utulassa ei tehty varsinaisia koekaivauksia eikä sinne ole tulossa mitään lisätutkimuksia. Työ oli siellä löytöpaikkojen tarkastamista ja paikantamista. Merkit rauta-aikaisista asuinsijoista olivat löytyneet metallinpaljastimella. Torsanpäähän ryhmän toi tieojien kunnostus. Jo vuonna 1977 paikannettu kivikautisen asuinpaikan mahdolliset jääneet olivat vaarassa mennä kaivinkoneen kauhaan. Itse asiassa tilanne on päinvastoin. Säädökset muinaismuistoalueista estävät kaivinkoneen pääsyn alueelle enne kaivauksia. Parin metrin alalta ryhmä on löytänyt kalan luupalojen lisäksi muutaman kvartsin palan. Kvartsia oli kivikauden työkalujen raaka-aine. Sentin kokoiset palat kertovat, että paikalla on työstetty uutta kirvestä tai veistä. Löydöt ovat Nymanin mukaan niin vaatimattomat, että omassa raportissaan hän ei aio asettaa esteitä tieojan kaivamiselle. Torsanpään kivikautisen asuinsijan merkit löytyivät lapionpiston syvyydeltä hiekkaperäisestä maasta. Sen verran 10 000 vuotta on kerryttänyt kulttuurikerrostumia suomalaisten historiaan. Syvyys on Nymanin mielestä tyypillinen sellaisilla tantereilla, joita kevättulvat eivät ole päässeet liettämään. Järvi lainehtii vain muutaman kymmenen metrin päässä löytöpaikalta. Nyman uskoo, että rantaviiva on ollut suurin piirtein samalla paikalla myös jääkauden jälkeen. Kivikauden asuinpaikkoja ei Suomessa kannatakaan hakea korkeuskäyrien perusteella vaan rantojen tuntumasta. Viehtymys rannalla asumiseen on Suomessa ollut ikiaikaista. Torsanpää on kenttäkaivausryhmän viimeisiä kohteita tällä kaudella. Ruokolahdelle tultiin Kaustiselta, ja ryhmä jatkaa ensi viikolla Lempäälään. Sen jälkeen tutkijat keskittyvät talvikaudeksi kirjoittamaan raporttejaan kesän löydöksistä. Lue koko uutinen:

