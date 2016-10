Uutinen

Etelä-Saimaa: Teleoperaattoreiden yhteisverkko laajentui Etelä-Karjalaan — myös haja-asutusalueilla käytössä kattavampi 4G DNA:n ja Soneran yhteisverkko on laajentunut Etelä-Karjalaan. Uusi matkaviestinverkko tavoittaa nyt 130 000 eteläkarjalaista, ja toimii myös haja-asutusalueilla. DNA:n ja Soneran omistama yhteisverkko toimi jo aiemmin Pohjois-Suomessa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Savossa. Hankkeen ansiosta syrjäseutujen tietoliikenneyhteydet nopeutuvat huomattavasti. — Kahden operaattorin taajuudet ja resurssit yhdistämällä pystymme toteuttamaan tuplasti nopeamman 4G-verkon. Rakensimme alueelle pari sataa uutta tukiasemaa, mikä parantaa kuuluvuutta merkittävästi. 4G-laitteiden lisäksi kuuluvuus paranee myös 2G- ja 3G-laitteilla, kertoo Suomen Yhteisverkko Oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen. Yhteisverkolla on jo noin 1700 tukiasemaa. Yhteyksiä käyttää Pohjois- ja Itä-Suomessa noin 760 000 ihmistä. Etelä-Karjalassa käyttäjiä on noin 130 000. Yhteisverkko mahdollistaa radioverkon rakentamisen kustannustehokkaasti harvaan asutuilla alueilla Pohjois- ja Itä-Suomessa. Yhteisverkon on tarkoitus kattaa tämän vuoden loppuun mennessä noin puolet Suomen pinta-alasta. Verkon alueella asuu noin 15 prosenttia väestöstä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Teleoperaattoreiden%20yhteisverkko%20laajentui%20Etel%C3%A4-Karjalaan%20%E2%80%94%20my%C3%B6s%20haja-asutusalueilla%20k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4%20kattavampi%204G/2016121355038/4