Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomalaisvanhemmilla tiukat rajoitukset lasten ruutuajalle — ruudun ääressä kuluu silti ainakin pari tuntia päivässä Suomalaisvanhemmat rajoittavat lasten ruudun ääressä viettämää aikaa tiukemmin kuin muut pohjoismaalaiset. Suomalaisperheistä 57 prosenttia katsoo asettaneensa ruutuajalle tiukat rajat. Ruotsalaisista perheistä tätä mieltä on 40 prosenttia ja tanskalaisista 37 prosenttia. Luvut ilmenevät optisen alan yhtymän Specsaversin teettämästä tutkimuksesta. Suomalaiset suhtautuvat tiukimmin myös laitteiden käyttöön. 60 prosentissa suomalaisperheistä lapset saavat käyttää esimerkiksi tietokonetta tai tablettia vasta hoidettuaan tietyt askareet, kuten läksyt tai urheilutreenit. Ruotsissa vastaava prosentti on 44 ja Tanskassa 29. Tärkeimmiksi syiksi ruutuajan rajoittamiselle mainittiin liikunta ja ulkoiluaika. Rajoituksista huolimatta yli kolmasosa alakouluikäisistä suomalaislapsista viettää ruudun ääressä yli kaksi tuntia päivässä. Iän karttuessa katselu lisääntyy. THL:n vuonna 2013 toteuttaman valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan viidesosa peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista viettää tavallisena koulupäivänä yli 4 tuntia ruutua katsellen. — Lähelle katsominen on silmille aina raskainta. Jatkuva kirkkaan, välkkyvän ruudun katselu voi laukaista päänsäryn tai väsyttää silmiä. Tietokonetta tai tablettia käyttäessä olisikin hyvä siirtää aina välillä katsetta kauemmaksi, jolloin silmä pääsee rentoutumaan, sanoo Specsaversin tuotejohtaja, optikko Tanja Korteniemi. Tutkimuksesta käy ilmi, että seitsemäsosa suomalaislapsista kokee joskus nukahtamisvaikeuksia ruudun ääressä vietetyn ajan jälkeen. — Pieni lapsi ei välttämättä osaa itse kertoa, jos silmissä tuntuu epämiellyttävältä. Siksi on aikuisen velvollisuus katsoa lapsen perään. Jos vanhempi huomaa lapsen räpyttelevän tai siristelevän silmiään, valittavan päänsärkyä tai kauaskatsomisen vaikeutta, voivat lapsen silmät olla rasittuneet näytön tuijottamisesta, Korteniemi toteaa. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä heinä—elokuussa 2016 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Suomalaisia vastaajia oli 1 172. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Suomalaisvanhemmilla%20tiukat%20rajoitukset%20lasten%20ruutuajalle%20%E2%80%94%20ruudun%20%C3%A4%C3%A4ress%C3%A4%20kuluu%20silti%20ainakin%20pari%20tuntia%20p%C3%A4iv%C3%A4ss%C3%A4/2016521355141/4