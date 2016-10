Uutinen

Etelä-Saimaa: Skinnarilassa iloittiin Holmströmin Nobelista Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla tieto taloustieteilijä Bengt Holmströmin saamasta Nobel-palkinnosta otettiin ilolla vastaan. Vaikka Holmström on tehnyt tutkijanuransa Yhdysvalloissa, hänen palkitsemisensa auttaa myös suomalaisia yliopistoja, kun ne kilpailevat lahjakkuuksista maailmalla. — Holmström ja hänen kanssaan palkittu Oliver Hart ovat tutkineet hierarkkisten organisaatioiden ja rakenteiden toimintaa, kun on epävarmuutta ja markkinat toimivat epätäydellisesti. Nämä ovat paitsi hyvin merkittäviä, myös erittäin vaikeasti tutkittavia ilmiöitä, professori Pekka Sutela kommentoi palkintoa. Holmström aloitti yliopisto-opintonsa Helsingin yliopistossa, jossa hän opiskeli matematiikkaa, teoreettista fysiikkaa ja tilastotiedettä. Sutelan mukaan myös Holmströmin sopimusteoriaa koskevat tutkimukset edustavat taloustieteessä vahvasti matemaattisiin kaavoihin perustuvaa tutkimus-traditiota. — Holmström on ollut myös hyvin kiinnostunut siitä, miten Suomessa tehdään talouspolitiikkaa, ja hän on ollut mukana muun muassa Nokian hallituksessa, Sutela sanoo. Professori Sami Saarenkedon mukaan Holmströmin palkitseminen on hyvä uutinen koko Suomelle ja suomalaiselle yliopistomaailmalle. Saamme palkinnosta hyvää nostetta, hän sanoo. — Holmström on ekonomistina tehnyt taloustieteen perustutkimusta. Holmströmin nimi on ollut jo aikaisemmin esillä, kun on spekuloitu taloustieteen Nobelin voittajaa. Hän on ehdottomasti palkintonsa ansainnut, Saarenketo kommentoi. Molemmat professorit korostavat myös sitä, että tiede on kansainvälistä. Tämä näkyy erityisesti esimerkiksi taloustieteessä. — Taloustieteessä hyvät ideat ja uudet teoriat ovat globaalia valuuttaa, Saarenketo muistuttaa. Sutelan mukaan huippulahjakkaiden tutkijoiden siirtyminen ulkomaille ei ole tappio suomalaiselle yliopistomaailmalle, vaan se on voimavara. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Skinnarilassa%20iloittiin%20Holmstr%C3%B6min%20Nobelista/2016121362588/4