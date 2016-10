Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi haluaa säilyttää lakisääteistä suuremman valtuuston — lautakunnat menevät uusiksi Rautjärven kunta uudistaa poliittisen päätöksentekonsa organisaation. Päivitystarvetta vauhdittaa uusi kuntalaki, jonka keskeistä sisältöä ryhdytään soveltamaan käytäntöön seuraavan kuntavaalikauden alkaessa 1. kesäkuuta 2017. Ensimmäinen päätettävä perusasia on seuraavan kunnanvaltuuston jäsenmäärä. Rautjärven kokoisen kunnan uuteen valtuustoon riittää lain mukaan 13 jäsentä, ellei kunta muuta päätä. Uudistuksia valmistelleen johtamisjärjestelmätoimikunnan kanta on säilyttää valtuuston jäsenmäärä jatkossakin nykyisenä 21:nä. Kaikkien valtuustopuolueiden edustajista kootun toimikunnan varapuheenjohtaja, nykyisen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Liisa Terävä (sd.) kertoo toimikunnan näkemyksen olleen yksimielinen. Kukaan ei halua, että Rautjärvi saisi vain kahden puolueen valtuuston. Minimikokoiseen valtuustoon paikkoja riittäisi vain keskustalle ja sosialidemokraateille, jos ensi kevään vaalien tulos on vähänkään edellisten kierrosten kaltainen. — Henkilökohtaisesti toivon, että uuteen valtuustoon tulee uusiakin ryhmittymiä, Terävä sanoo. Lautakuntakaavio on menossa uusiksi. Nykyisen sivistyslautakunnan korvaa hyvinvointilautakunta. Se vastaa muun muassa koulutuspalveluista. Teknisen lautakunnan tilalle tulee elinvoima- ja elinympäristölautakunta. Uudeksi toimijaksi päätöksentekoon on tulossa myös kolmijäseninen liikelaitos- ja lupajohtokunta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Rautj%C3%A4rvi%20haluaa%20s%C3%A4ilytt%C3%A4%C3%A4%20lakis%C3%A4%C3%A4teist%C3%A4%20suuremman%20valtuuston%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89lautakunnat%20menev%C3%A4t%20uusiksi/2016521352813/4