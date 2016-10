Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauhan saunaa ei ollut tarkoitettu yksityiseen omistukseen Rauhan rannassa Lappeenrannassa sijaitseva vanha sauna on ikävä esimerkki hyvää tarkoittavien suunnitelmien pettämisestä. Saunan osti yksityishenkilö Holiday Club Resortilta vapaa-ajan saunomispaikaksi. Nyt Lappeenrannan kaupungin kiinteistöosasto aikoo pakkolunastaa saunan uudelta omistajalta. Miksi ihmeessä? Suuri hotelli- ja loma-asuntoketju sai omistaa saunan, mutta tavallinen ihminen ei. Onko paha byrokratia taas kerran nujertamassa pienen ihmisen silkkaa ilkeyttään? Saunan nykyisen omistajan näkökulmasta näin on tapahtumassa. Saunan päätyminen kiinteistöosaston silmätikuksi johtuu siitä, että sen ei ollut tarkoitus joutua yksityisen henkilön omistukseen. Rauhan aluetta käytiin kaavoittamaan loma-asuntoalueeksi 2006. Asemakaavassa saunalle merkittiin rakennusala, muttei omaa tonttia. Se on osa yleistä lähivirkistysaluetta. Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan kaavoituksen lähtökohta oli, että rakennus säilyy suuremmalla omistajalla eikä sitä myydä yksityiselle henkilölle. Sauna-alueen omistus siirtyi loma-alueen rakentamisen myötä ensin Joutsenmaalle, sitten Miriensikselle ja lopulta Holiday Club Resortille (HCR). Keväällä 2015 HCR myi saunan ja 200 neliön määräalan yksityiselle henkilölle. Saunan HCR:ltä ostanut henkilö ei voinut tietää kaavoittajien periaatelinjauksesta, olihan sauna julkisessa myynnissäkin useamman kuukauden. Kaupungin puolestaan piti tietää HCR:n myyntiaikeista. Kaupunki ei myyntiin reagoinut, mutta nyt uutta omistajaa uhkaa saunan pakkolunastus. — On harmillista saunan ostajan kannalta, että tällainen tilanne on syntynyt, Pimiä sanoo. Tiistaina käynnistyy maanmittaustoimitus, jossa saunan omistusta käydään ratkomaan. Kaupungin kiinteistöinsinööri Esko Kivistö sanoo, että kaupunki luottaa saavansa omistukseensa asemakaavan mukaiset yleiset alueet. — Rajankäynti ratkaisee myydyn määräalan ulottuvuuden ja rakennuksen omistuksen. Kivistö sanoo, että jos kaupunki saa pakkolunastettua saunan, tavoitteena on purkaa se ja maisemoida paikka sekä luovuttaa yleiseksi virkistysalueeksi. Lue koko uutinen:

