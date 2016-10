Uutinen

Etelä-Saimaa: Rauha-Tiurun reitistösuunnitelmaa esitellään asukkaille torstaina illalla — liikkujille tehdään selkeät kartat Valmisteilla olevan Rauha-Tiurun reitistöhankkeen suunnitelmia esitellään yleisölle Holiday Club Saimaan tiloissa torstaina alkuillasta. Reitistösuunnitelmista kertoo Lappeenrannan kaupungin asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori. Yleisöllä on myös mahdollisuus kertoa omat mielipiteensä suunnitelmiin liittyen. Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen järjestämä asukastilaisuus alkaa torstaina 13. lokakuuta Holiday Club Saimaan kokoushuone Saimassaa illalla puoli kuudelta ja kestää parisen tuntia. Reitistösuunnitelman tarkoituksena on sovittaa maastossa eri välineillä liikkuvien ihmisten ja osapuolten tarpeet toisiinsa. Suunnitelma etenee teknisen lautakunnan käsittelyyn loppuvuoden aikana. Käytännön toteuttaminen ajoittuu lähivuosille. Myös asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Matti Veijovuoren mukaan suunnitelman tavoitteena on sovittaa matkailua ja luontoympäristöä yhteen sekä määritellä sopivia alueita eri välineillä liikkuville. Reitistökartat laaditaan ympärivuotisiksi ottaen huomioon eri vuodenaikojen liikuntalajit, kuten kävely, sauvakävely, vaellus, hiihto, retkiluistelu, ratsastus, polku- ja maastopyöräily, rullaluistelu, rullahiihto, melonta ja mönkijät. — Lopullinen suunnitelma-aineisto julkaistaan hyväksymisen jälkeen Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla ja lisäksi tehdään painettuja reitistökarttoja, joissa esitellään eri toiminnoille varattavat urat ja alueet, Veijovuori kertoo. Veijovuori kertoo, että reitistösuunnitelman eteen on tehty paljon töitä ja sitä varten on haastateltu parinkymmenen eri tahon ja toimijan edustajia. — Reitistöä hyödynnetään ja se otetaan huomioon kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa. Suunnitelma pystytään toteuttamaan voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen pohjalta, asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Rauha-Tiurun%20reitist%C3%B6suunnitelmaa%20esitell%C3%A4%C3%A4n%20asukkaille%20torstaina%20illalla%20%E2%80%94%20liikkujille%20tehd%C3%A4%C3%A4n%20selke%C3%A4t%20kartat/20161425/4