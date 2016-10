Uutinen

Etelä-Saimaa: Myymälävaras iskee alkuviikosta lähiömarketissa Myymälävaras sujauttaa taskuunsa partateriä ja kosmetiikkaa isossa lähiömarketissa. Hän on 25—40-vuotias mies, joka on liikkeellä alkuviikosta. Siinä tilastojen valossa yleisin myymälävarkaus. — Meillä lähtee eniten alkoholia, tupakkaa, arvokkaampia lihafileitä, pikakahveja ja partakoneenteriä, luettelee marketkaupan johtaja Olli Kurppa Etelä-Karjalan osuuskaupasta (Eekoo). Eekoossa on havaittu, että myymälän sijainti vaikuttaa varkaushävikin määrään. — Kaupungeissa ja joissakin lähiöissä ongelma on keskimäärin suurempi kuin maaseutukunnissa, Kurppa kertoo. Toisin kuin usein ajatellaan, suurin osa varkauksista ajoittuu alkuviikolle. Aalto-yliopistossa vähittäiskaupan varkaushävikistä tutkielman tehnyt Petri Mönkkönen antaa ilmiölle oman selityksensä. — Alkuviikosta päihteiden käyttäjien näkyvyys lisääntyy, koska he tarvitsevat viikonlopun jäljiltä rahoitusta päihteisiin, Securitaksen Etelä-Suomen aluejohtajana työskentelevä Mönkkönen kirjoittaa tutkimuksessaan. Suurin osa varkauksista tapahtuu iltapäivisin. — Myymälävarkauksia tehdään silloin, kun ihmisiä on paljon liikkeellä kaupassa. Myymälävarkaita on vaikea havaita ihmisvilinässä, eikä vartioinnin resursseja ole välttämättä kohdennettu aina oikein, Mönkkönen arvelee. Miehet syyllistyvät naisia useammin myymälävarkauksiin. Teini-ikäisistä asialla on sen sijaan useammin tyttö kuin poika. Tätä selittää se, että 15—18-vuotiaat tytöt varastavat paljon meikkejä. Lue koko uutinen:

