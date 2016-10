Uutinen

Etelä-Saimaa: Luumäen kunnan Itsenäisyydentie-hankkeelle myönteinen rahoituspäätös Itsenäisyydentie-hanke Luumäellä on saanut myönteisen rahoituspäätöksen. Luumäen kunnan hallinnoima hanke kokoaa yhteen uuden Kuutostien linjauksen sivuun jäävän tieosuuden ja esittelee lähialueen nähtävyyksiä ja palveluita. Tien varrelle jäävät esimerkiksi Kotkaniemi, Salpalinja, ensimmäisen maailmansodan patterityöt, oikeustaisteilun ja vapaussodan viimeiset taistelun muistomerkit, Luumäen kirkkomäki ja Taavetin linnoitus. Tien varrella on myös unohduksiin jääneitä yksityisalueilla olevia kohteita, joita on tarkoitus esitellä tarinoiden kautta. Hankkeessa huomioidaan myös Kivijärven vesireitit ja rautatie, jotka ovat olleet alueella merkittäviä liikenneyhteyksiä. Hankkeen kustannusarvio on 93 000 euroa. Hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Rahoittajana on Leader Länsi-Saimaa ry. Lisäksi alueen yritykset ja muut toimijat ovat osallistuneet hankkeen yksityisrahoitukseen. Osa rahoituksesta kootaan talkootyönä. Itsenäisyydentien infotaulut, nähtävyyskohteiden opastaulut, tien varren kohdeopasteet, nettisivut ja esite on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Meneillään olevat Kivijärven veneilyreittien ja Kotkanniemen kehittäminen ovat Itsenäisyydentien rinnakkaishankkeita. Lue koko uutinen:

