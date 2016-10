Uutinen

Etelä-Saimaa: Leipomoyhtiö Vaasan aloittaa Joutsenossa yt-neuvottelut Leipomoyhtiö Vaasan aloittaa myös Joutsenon tuotantoyksikköä koskevan yt-menettelyn. Yhtiö suunnittelee kolmen leipomon sulkemista Suomessa ja aikoo tehostaa jäljelle jäävien kuuden leipomon toimintaa muun muassa lisäämällä automaatiota. Yt-neuvottelujen piirissä on yhteensä 670 työntekijää. Joutsenossa yt-menettely koskee tuotannon henkilökuntaa. Heitä on noin 130. Pääluottamusmies Tommi Seppäläinen Joutsenon yksiköstä sanoo, että yt:t voivat johtaa lomautuksiin tai jopa irtisanomisiin. — Meille kerrottiin tiedotustilaisuudessa, että yksikköämme ei olla lakkauttamassa eikä tuotantoa siirtämässä ulkomaille tai mihinkään muuallekaan. Se tässä on Joutsenon kannalta hyvä asia. Irtisanominen uhkaa leipomoyhtiön mukaan 220 työntekijää, mikä on neljäsosa Vaasanin 870 työntekijästä Suomessa. Leipomotoiminta on loppumassa Tampereella, Kuopiossa ja Seinäjoella. Vaasan Oy:n toimitusjohtaja Thomas Isaksson sanoo, että järeitä asioita on pakko tehdä, koska yhtiö operoi Suomessa niin haastavissa markkinaolosuhteissa. — Ensi maanantaina aloitetaan asioiden pohtiminen henkilöstöryhmien kanssa. Vaasan-konserni siirtyi viime vuonna ruotsalaisen Lantmännenin omistukseen. Lue koko uutinen:

