Etelä-Saimaa: Konnunsuo varautuu — vastaanottokeskukseen satakunta varapaikkaa Joutsenon Konnunsuon vastaanottokeskukseen on järjestelty satakunta uutta majoituspaikkaa. Vastaanottokeskuksen johtajan Jari Kähkösen mukaan ne ovat varapaikkoja, jotka otetaan käyttöön tarpeen mukaan. — Olemme hakeneet luvat ottaa majoituskäyttöön sellaisia tiloja, joita ei aiemmin siihen tarkoitukseen ole käytetty. Kähkönen viittaa viime vuoden turvapaikanhakijaryntäykseen. Konnunsuon pihalle nousi 120-paikkainen telttakylä. — Pystymme käyttämään tiloja joustavasti, jos tulee äkillinen tilanne syystä tai toisesta. Kähkönen kertoo, että juuri nyt on aika hiljaista. Asukkaita on 250, kun paikkoja on 330. — Vapaita paikkoja on riittävästi, eikä ole näköpiirissä, että paikkoja tarvittaisiin lisää. Kähkönen huomauttaa, että vastaanottokenttä elää jatkuvasti. — Keskuksia suljetaan, ja on erilaista hissiliikettä. Muun muassa Joutsenon keskustan Saimaantien toimipaikka sulkee ovensa joulukuun lopussa. Saimaantiellä on 118 paikkaa. Turvapaikanhakijoiden määrän vähennettyä koko maassa on karsittu yhteensä 5 700 majoituspaikkaa. Konnunsuolle saapui viime viikolla 62 eritrealaista turvapaikanhakijaa. He tulivat Suomeen sisäisellä siirrolla Italiasta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/10/Konnunsuo%20varautuu%20%E2%80%94%20vastaanottokeskukseen%20satakunta%20varapaikkaa/20161422/4