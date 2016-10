Uutinen

Etelä-Saimaa: Kehruuhuoneen juhlavuosi huipentuu marraskuussa musiikkinäytelmään Lappeenrannan linnoituksessa sijaitsevan Kehruuhuoneen juhlavuosi huipentuu marraskuun 5. päivänä järjestettävään Kehruuhuone 200 vuotta -musiikkinäytelmään. Kyseisenä päivänä tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä, kun Venäjän keisari Aleksanteri I allekirjoitti Kehruuhuone-laitoksen perustamisasiakirjan. — Yhdeksän kertaa nähtävä musiikkinäytelmä kerrotaan kokonaan lappeenrantalaisin voimin, kertoo Kehruuhuoneen taiteellinen johtaja Sari Kaasinen. Esityksessä avataan Kehruuhuoneen historiaa naisvankila-ajasta tähän päivään saakka. Näytelmän on käsikirjoittanut ja dramatisoinut draamapedagogi Marika Kesselin. Koreografian on tehnyt Netta Salonsaari. Mukana esityksessä on 25 eri-ikäistä lappeenrantalaista näyttelijää, laulajaa, soittajaa ja tanssijaa, joukossa sekä harrastajia että ammattilaisia. Musiikkinäytelmässä kuullaan 15 kappaletta, joista puolet on sävelletty varta vasten tähän teokseen. Musiikin valinnasta ja uusien kappaleiden säveltämisestä vastaa Sari Kaasinen. Hän on muun muassa säveltänyt teokseen Kehruuhuoneen seinästä löytyneen miesvangin kirjeen. Kaasinen myös esiintyy musiikkinäytelmässä. Kehruuhuoneella on värikäs historia. Se on toiminut naisvankilana, miesvankilana sekä sotavankilana. Taloa on käytetty myös urheilutalona ja tanssipaikkana. Vuoteen 2013 Kehruuhuone toimi lähes 20 vuoden ajan sisätenniskenttänä. Tämän päivän Kehruuhuone on kulttuuri- ja tapahtumakeskus. Kehruuhuone 200 -musiikkinäytelmän ensi-ilta on perjantaina 4. marraskuuta. Viimeinen näytös nähdään torstaina 10. marraskuuta. Kehruuhuoneella on järjestetty vuoden mittaan monia sen historiaan liittyviä tapahtumia. Lue koko uutinen:

