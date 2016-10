Uutinen

Etelä-Saimaa: Yrittäjät toivovat Marian aukion ympäristön elävöityvän — ”Niin paljon on lähtenyt pois” Työmaiden varjossa elävillä lappeenrantalaisyrittäjillä yksi toive on ylitse muiden: Marian aukion tuntumaan liikkeitä, ihmisiä ja elämää. Marian aukion läpi oikaisevaa Ritva Lehtistä ei naurata. Tällä hetkellä näky on ennemminkin surullinen kuin riemastuttava, lappeenrantalaisnainen huokaa. Hän kävelee aukion poikki päivittäin, koska asuu lähistöllä. — Tämä on ihan kiva kohta oikaista, mutta tyhjän näköistä täällä on. Tarvitaan elämää ja kasveja. Terasseja tai jotain. Hiljaista on myös Marian aukion itäpäädyssä sijaitsevassa Matka-Miettisessä. Toimitusjohtaja Olli Miettinen odottaa kevättä: aukiolle kalusteita, kasveja ja ihmisiä. Elämää. Miettisen mukaan ”motissa oleminen” näkyy matkatoimiston liikevaihdossa. Lukuja hän ei halua paljastaa. — Merkittävästi, mies kuittaa. Salonki Nasakassa Tuija Rantanen valmistautuu aamupäivän ensimmäistä asiakastaan varten. — Työmaa ei ole vaikuttanut kampaamon arkeen — mitä nyt asiakkaat joskus kompastelevat noissa loivennuksissa. Asiakkaat soittelevat, että miten sinne pääsee, mutta tulevat kuitenkin, Rantanen kertoo ja vilkaisee sälekaihtimen välistä aukiolle. Tuija Rantasen mielestä Valtakatu tulisi pitää liikenteelle avoimena, koska se auttaisi yrityksiä. Hän käyttää samoja sanoja kuin Olli Miettinen, aukio tarvitsee elämää. — Mitä käyttöä aukiolla on ilman liikkeitä? Niin paljon on lähtenyt pois, esimerkiksi apteekki ja kirjakauppa. Maanalainen parkki tulee, mutta kuka sinne ajaa, jos alueella ei ole liikkeitä? Olli Miettinen uskoo, että aukion lähistöllä olevien liikkeiden toiminta helpottuu, kun työmaat ovat poissa. — Sitten tämä on hyvä paikka taas. Lappeenrannan keskustan Marian aukiota on rakennettu toukokuusta asti. Kiveykset ja valaistus ovat valmiit, mutta penkit, pyörätelineet ja istutukset tuodaan vasta ensi kesäkaudeksi. Marian aukion ja Valtakadun rakennustyöt jatkuvat sen jälkeen, kun Jatkeen talo aukion länsipäässä valmistuu syksyllä 2017. Koko aukion alue valmistuu 2018. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

