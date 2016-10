Uutinen

Etelä-Saimaa: Vapaaehtoiset mukana jumalanpalveluksia toteuttamassa Lappeenrannassa Lappeen seurakunta on valmistellut tämänpäiväistä maailmojen messua vapaaehtoisten avustuksella, ja Lappeenrannan seurakunnassa pidettiin keskiviikkona ensimmäinen messupaja. Tällainen vapaaehtoisten ottaminen mukaan jumalanpalveluksia tekemään on Mikkelin hiippakunnassa varsin yleistä. Eteläkarjalaisista seurakunnista sitä on jo ainakin Imatralla ja Savitaipaleella. Nyt toiminta ottaa ensiaskelia Lappeenrannassakin. Maallikoitten työpanos näkyy tänään Lappeen Marian kirkossa. Siellä voi kuulla useita kieliä: kiinaa, saksaa, venäjää, vietnamia, ruandaa, englantia, afrikaansia, suahilia — ja suomea. Vapaaehtoisia on etsitty muun muassa nettilomakkeella. Yksi osallistujista on ruandalainen yrittäjä Mediatrice Nyiramugisha. Hän on lupautunut valmistamaan aterian, jossa on valinnanvaraa kaikille. — Haluan tehdä hyviä asioita toisille, niin voin itsekin paremmin. Sillä ei ole mitään väliä, mihin uskontokuntaan kukin kuuluu, kahdeksan vuotta Lappeenrannassa asunut Nyiramugisha kertoo. Tarjolla on monenlaisia tehtäviä: mainontaa, keittiötöitä ja muita käytännön järjestelyjä kuten vaikka valkokankaan virittämistä, mutta myös messun sisältöön ja musiikkiin liittyviä tehtäviä. Edes kielimuurin ei tarvitse olla este. — Messukaavaa ei ole muutettu, ja päivän tekstin mukaan mennään. Eräs kamerunilainen on kirjoittanut synnintunnustuksen, seurakuntayhtymän kansainvälisen vastuun sihteeri Jari Berg kertoo. Suomen lähetysseuran kehittelemä maailmojen messu vastaa monikulttuurisen Suomen uusiin tarpeisiin. Lappeenrannan seurakuntayhtymältä kysyttiin, mitä heillä olisi tarjota Etelä-Karjalaan saapuneille kristityille turvapaikanhakijoille. — Meillähän jumalanpalveluksessa korostuu saarna. Se tuo haastetta kielitaidottomille. Maailmojen messussa on pääasiassa musiikki, ja saarnassa käytetään draamaa apuna, Berg kertoo. Lappeenrannan kirkon messupajalla useat vapaaehtoiset suunnittelivat keskiviikkona ensi viikon jumalanpalvelusta. Se saa jatkoa viikoittain. — Mukaan tuli vapaaehtoisia kaikkiin kolmeen ryhmään. Tämä oli hyvä aloitus, Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra Hannu Haikonen iloitsee. Lauluryhmä harjoittelee psalmilaulua ja virsikirjan lisäosan lauluja. Saarnaryhmä pohtii tekstejä. Rukousryhmä valmistelee esirukousta ja muita käytännön askareita. — Kuka tahansa on tervetullut messupajoihin vaikka joka viikko, Haikonen kannustaa. Messupaja-ajatus heräsi viime keväänä. — Eri puolilla Suomea on erilaisia tapoja aktivoida seurakuntalaisia. Tämä on meidän tapamme. Toimimme sen mukaan, miten se luontevasti lähtee muovautumaan. Ensimmäinen maailmojen messu Lappeen Marian kirkossa su 9.10. klo 16—18. Seurakuntayhtymän nettisivuilla voi ilmoittautua mukaan valmistelemaan tulevia maailmojen messuja, joita järjestetään kuukausittain. Messupaja joka keskiviikko klo 17 Lappeenrannan kirkolla, Mannerheiminkatu 1, Lpr. Lue koko uutinen:

