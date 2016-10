Uutinen

Etelä-Saimaa: Teatteritalon suuret kiinteistökulut ovat riesana monessa kaupungissa, eivät vain Lappeenrannassa Lappeenrannan kaupunginteatteri ei ole yksin taloudellisten vaikeuksiensa kanssa. Moni muukin kaupunki on hätää kärsimässä teatterin kiinteistökulujen kanssa. Näin kertoo Teatterien tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori. — Teatteritilat ovat riesana monessa paikassa. Kiinteistökulut ovat nousseet jatkuvasti. Teattereiden saamat avustukset eivät ole seuranneet kustannuskehitystä. Helavuori kuvaa tilannetta sanomalla, että teatterin tekijät ovat pankkivankeja kalliissa tiloissaan. Hän korostaa, että teatterin tekijöitä ei pidä tilanteesta syyttää. Hän pelkää, että Lappeenrannan kaupunginteatterin korkeat kiinteistökulut johtavat vierailunäytännöistä luopumiseen, pienempien ja halvempien tuotantojen tekemiseen sekä henkilökunnan kuormittumiseen. — Olen usein esittänyt, että kiinteistökulut ja teatterin tekeminen pitää käsitellä erillisinä menoerinä. Näin tulisi kaikille selväksi, että taide tarvitsee henkilökuntaa ja teatterin tekeminen on äärimmäisen työvoimavaltainen laji, Helavuori sanoo. Uuden teatteritalon kohoavat vuokrat kuormittavat kulttuuritoimen taloutta. Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry kertoo, että tämä tosiasia on ollut koko ajan päättäjien tiedossa. Lue koko uutinen:

