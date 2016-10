Uutinen

Etelä-Saimaa: Seurakunta järjestää hautakynttilöitä etätoimituksena, nuoret käyttävät tuotot Thaimaan lähetysmatkaan Lappeenrannan seurakunta toimittaa hautakynttilöitä pyhäinpäivänä 5.11. yksityishenkilöiden puolesta. Toiminnasta vastaa seurakunnan nuorista koostuva Matka life -ryhmä. Sen jäsenet vievät kynttilöitä Lepolan ja Ristikankaan hautausmaille tai Vanhalle hautausmaalle. Kynttilän hinta on kymmenen euroa. Niistä kerätyt tuotot käytetään ensi kesänä järjestettävään Thaimaan lähetysmatkaan. Palvelusta kiinnostuneita kehotetaan ottamaan yhteyttä seurakuntapastori Reetta Karjalaiseen tai lähetyskasvatussihteeri Maarit Bergiin. Yhteydenotto tulee tehdä viimeistään 28.10. — Seurakunnalle on tullut paljon kyselyjä tällaisesta toiminnasta. Useat eivät pääse haudoille viemään kynttilöitä, vaikka haluaisivat, toteaa Maarit Berg. Bergin mukaan suuresta kysynnästä huolimatta yhteydenottoja ei ole ainakaan hänelle tullut vielä paljoa. Ilmoittautuminen on mahdollista myös Lappeenrannan seurakunnan kotisivuilla osoitteessa www.lappeenrannanseurakunnat.fi. Lisätietoa lähetysmatkasta löytyy Facebook-sivulta Matka life — Määränpäänä Mukdahan. — Vastaavanlaista seurakunnan toimintaa on järjestetty muun muassa Lahdessa, kertoo Berg. Lue koko uutinen:

