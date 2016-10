Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaassa sukelletaan ensi viikosta alkaen tarkastamassa vesijohtoja — työt jatkuvat lokakuun loppuun saakka Sukelluspalvelu Stella Maria Varkaudesta saapuu ensi viikolla Lappeenrantaan tekemään tarkastussukelluksia. Stella Marian sukeltajat tulevat tarkastamaan Lappeenrannan Energiaverkkojen vedenalaisia vesi- ja viemärijohtoja. Työt aloitetaan maanantaina 12. lokakuuta. — Todennäköisesti iltapäivällä, Jorma Onjukka Stella Mariasta arvelee. Tarkastukset kestävät koko lokakuun ajan. Tarkastettavat kohteet sijaisevat Saimaan vesistössä lähellä Lappeenrannan keskustaa. Näiden lisäksi kohteita on Joutsenossa ja Nuijamaalla. Onjukka kertoo, että työtä tehdään kolmen hengen ryhmässä. — Tiistaina varmaan tiedämme enemmän, että mistä päin aloitetaan. Riippuu vähän kelistä. Isommat selät tarkastetaan silloin kun on parempi keli. Työ tapahtuu veneestä tai lautalta. Lappeenrannan Energiaverkot muistuttaa tiedotteessaan veneilijöitä huomioimaan sukeltajien työskentelyn alueella. Työn merkkeinä ovat vene- ja mahdolliset tarkastussukelluksien poijut. Verkostopäällikkö Sami Väisänen kertoo, että töistä on tiedotettu myös heidän verkkosivuillaan. Lue koko uutinen:

