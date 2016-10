Uutinen

Etelä-Saimaa: Panostus vaihtoehtoisiin proteiininlähteisiin kasvaa – tulevaisuus hyönteisissä tai lupiinissa? Lihalle vaihtoehtoisten kasviperäisten proteiinivalmisteiden määrä on lisääntynyt viime aikoina reilusti. Toukokuussa markkinoille tuli suomalaisesta kaurasta, härkäpavusta ja keltaherneestä valmistettua nyhtökauraa, syyskuussa herneproteiinista ja härkäpavusta tehtyä Härkistä. Kyseessä ei ole vain ohimenevä trendi, sillä uusia proteiininlähteitä tutkitaan sekä Suomessa että kansainvälisesti jatkuvasti enemmän. — Tarve tutkimukselle on lähtenyt maailmanlaajuisesta tarpeesta säästää ympäristöä ja saada ruokaa kaikille ihmisille, kertoo ravinnon turvallisuuden professori Marina Heinonen Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä noin kolmasosa maapallon viljelyyn sopivasta pinta-alasta käytetään eläinten laiduntamiseen ja niiden rehun viljelyyn. Jos sama ala käytettäisiin suoraan ihmisravinnoksi sopivan kasvisravinnon viljelyyn, ruokaa riittäisi yli ihmiskunnan tarpeiden. Suomessa tutkitaan muun muassa sitä, miten lupiinia ja hyönteisiä voitaisiin hyödyntää proteiinina. Ensimmäinen laaja kotimainen tutkimus hyönteisproteiinin hyödyntämisestä ihmisravinnoksi on parhaillaan käynnissä: Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kaksivuotinen Hyönteiset ruokaketjussa -hanke alkoi vuosi sitten. Tuloksia saadaan ensi vuonna. — Uskon, että liha kallistuu ja vaihtoehtoiset valkuaistuotteet halpenevat tulevaisuudessa, ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikan emeritusprofessori Atte von Wright sanoo. Marina Heinonen arvioi, että Suomessa suurimmat tulevaisuuden proteiinivalmisteet tullaan tekemään viljasta ja palkokasveista. Myös Yhdistyneet kansakunnat (YK) kannustaa palkokasvien hyödyntämiseen. YK on nimennyt vuoden 2016 kansainväliseksi palkokasvien vuodeksi. Lue lisää sunnuntain tiedesivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/09/Panostus%20vaihtoehtoisiin%20proteiininl%C3%A4hteisiin%20kasvaa%20%E2%80%93%20tulevaisuus%20hy%C3%B6nteisiss%C3%A4%20tai%20lupiinissa/2016121347796/4