Etelä-Saimaa: Lukiot pyristelevät irti koekeskeisestä ajattelusta — Jatkuva arviointi lisää opettajan työtä Nykyaikaisten lukio-opintojen avainsanoja ovat välikokeet, kirjoitelmat, suullinen palaute ja itsearviointi. Uuden opetussuunnitelman mukaan arvioinnin täytyy olla monipuolista, eli se ei esimerkiksi saa perustua pelkkään kurssin päättökokeeseen. Uudistus vaatii uutta ajattelutapaa opettajilta ja opiskelijoilta, sanoo Lappeenrannan lyseon lukion opinto-ohjaaja Helena Mielikäinen. — Esimerkiksi koeviikko on sananakin vähän ristiriidassa uuden opetussuunnitelman kanssa, joka korostaa jatkuvia näyttöjä, ei arviointia yhden kokeen perusteella. Parhaillaan selvitetään, tuleeko nykyistä koeviikkoa muuttaa. Lappeenrannan lukiot ovat mukana uuteen opetussuunnitelmaan liittyvässä valtakunnallisessa hankkeessa. — Ympäri Suomen 80 lukiota vaihtavat kokemuksia lukion rakenteeseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Koeviikko on yksi aihe, josta keskustellaan, sanoo Lappeenrannan lyseon lukion apulaisrehtori Tiina Laitimo. Laitimo huomauttaa, ettei koeviikko sulje pois muita arviointimenetelmiä. — Opettajan vain tulee kiinnittää enemmän huomiota opiskelijan jatkuvaan arviointiin. Kun arvioinnin määrä kasvaa, opettajan työ lisääntyy. Esimerkiksi palaute välikokeista ja esseistä pitää dokumentoida aiempaa tarkemmin, Laitimo sanoo. Pelkkä opettajavetoinen luennointi ja koekeskeisyys eivät enää käy, sanoo myös Kimpisen lukion rehtori Olli Mielonen. — Opiskelijan on oltava tietoinen jo kurssin aikana siitä, miten hän edistyy. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

