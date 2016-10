Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukaan koulun vieressä on uudet vilkkuvalot — tarkoituksena varoittaa autoilijoita suojatiestä Lappeenrannan Standertskjöldinkadun ja Parkkarilankadun risteykseen asennettiin pari viikkoa sitten vilkkuvat sini-valkoiset valot. Kaukaan koulun kulmalla sijaitsevien valojen tarkoituksena on varoittaa autoilijoita suojatiellä liikkujista Valot toimivat liiketunnistimen avulla. Kun jalankulkija tai pyöräilijä lähestyy suojatietä, valot alkavat välkkyä. Ne vilkkuvat noin 15 sekunnin ajan ja toimivat kaikkina vuorokaudenaikoina. Lappeenrannan kaupungin suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta sanoo, että varoitusvalot ovat kaupungin ainoat ja ne asennettiin kokeilumielessä. Hänen mukaansa Kaukaan koulun kulmalla sijaitseva suojatie on hankalalla paikalla, sillä juuri ennen sitä on jyrkähkö mäki. Mäen takia paikalle ei voi rakentaa hidastetöyssyä eikä liikennevaloja. Kaupunki seuraa valojen vaikutusta havainnoimalla. Kalevirta sanoo, että ensikokemusten perusteella autoilijat ovat huomioineet valot hyvin. Pelkona on, että valojen teho huononee, kun autoilijat tottuvat välkkeeseen. Hidastetöyssyt ovat yleensä valoja tehokkaampi tapa saada autoilijat hidastamaan vauhtia. Etelä-Saimaan havaintojen mukaan valot eivät toimineet alkuviikolla ainakaan päiväsaikaan. Kalevirta sanoo, että hän ei ole kuullut ongelmista, mutta selvittää asiaa. Valot maksoivat noin 6 000 euroa. Yksi hidastetöyssy maksaa suunnilleen saman verran. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/09/Kaukaan%20koulun%20vieress%C3%A4%20on%20uudet%20vilkkuvalot%20%E2%80%94%20tarkoituksena%20varoittaa%20autoilijoita%20suojatiest%C3%A4/2016121348031/4