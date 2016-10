Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran ensilumen latu aukeaa loppukuusta, Lappeenrannassa kivituhka helpottaa ladun tekoa Imatran ensilumen ladun on tarkoitus olla valmis 29. lokakuuta, kertoo liikuntapaikkamestari Urpo Tiainen Imatran kiinteistö- ja aluepalveluista. Tiainen ei osaa vielä sanoa, tehdäänkö latu heti koko pituudeltaan valmiiksi. Lumi lohkaistaan lumikasasta, joka on varastoitu sahanpurun alle ladun viereen. — Seuraillaan vielä säätä. Ensilumen ladun paikka siirtyi Lammassaarentien varresta Aviasportin hallin viereen vuonna 2014. Lappeenrannan Kisapuiston ensilumen ladun teko sujuu tänä vuonna helpommin kuin ennen. Kesän aikana kuntorata sai pinnalleen kivituhkaa, joka alkaa kovettua jo pikku pakkasessa. Näin latu saadaan ajettua aiempaa vähemmästä määrästä jäähallien ja tekojääradan jäähilettä. — Ennen piti ajaa jäähilettä puolen metrin paksuudelta, kun nyt riittää puolet siitä, sanotaan noin 20 senttimetriä, kertoo kunnossapitopäällikkö Juha Rojo Lappeenrannan liikuntatoimesta. Uusi hiihtobaana on viitisen metriä leveä, ja siinä on perinteisen ja vapaan tyylin ladut. Noin 50-millinen kivituhkapinta on tehty 4,8 kilometrin matkalle, Juha Rojo laskeskelee. — Tekojäätä aletaan tehdä marraskuun alkupuolella. Kun tekojäältä alkaa tulla jäähilettä, sanotaan, että todennäköisesti marraskuun loppupuolella saadaan latukin tehtyä. Parhaillaan Kisapuiston kuntoradalla on meneillään valojen korjaus. — Loputkin valoista saadaan korjattua ensi viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/09/Imatran%20ensilumen%20latu%20aukeaa%20loppukuusta%2C%20Lappeenrannassa%20kivituhka%20helpottaa%20ladun%20tekoa/2016121347402/4