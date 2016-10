Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjala on lepakoiden valtakuntaa — Vuoksen varrella tutkija laski 200 lepakkoa yhden yön aikana Etelä-Karjalan lepakoita on kesän aikana kartoitettu kattavammin kuin koskaan. Lappeenrantalainen luontokartoittaja Karri Kuitunen ja jyväskyläläinen biologi Asko Ijäs ovat viiden kuukauden ajan tallentaneet lepakoiden ultraääniä 20 detektorilla ympäri maakuntaa. Laitteita on ollut Saimaan kanavan varrella, Hanhijärvellä, Haapajärvellä ja Suokumaanjärvellä, Vuoksella sekä Parikkalassa ja Rautjärvellä. Lisäksi Kuitunen on retkeillyt paljon käsidetektorin kanssa. Nyt koossa on kaksi teraa dataa. Sen läpikäymiseen menee kahdeltakin ihmiseltä kuukausia. Jo nyt on silti selvää, että Etelä-Karjala on maan parhaita lepakkoseutuja. Vuosi sitten Kuitunen tallensi lepakoiden ääniä Vuoksella ja havaitsi, että Suomessa havaituista 13 lepakkolajista Vuoksella elää kymmenkunta. Saimaan kanava ja Immalanjärvi ovat tämän kesän havaintojen perusteella mielenkiintoisia nekin, mutta Vuoksi näyttää edelleen olevan oma lukunsa. Parina yönä Kuitunen laski siellä infrapunakameran avulla yli 200 yksilöä. Ainoa Vuoksen kanssa kilpaileva lepakkoalue Suomessa on Kuitusen mukaan Kymenlaakso. Siellä ollaan Etelä-Karjalan tavoin tarpeeksi etelässä ja tarpeeksi idässä. Monet Venäjällä esiintyvät lajit ulottuvat lähimmäs Suomea täällä. Etelässä lepakoiden tuloa Suomeen rajoittaa meri, pohjoisessa vastaan tulevat valoisat kesät ja ankarat olot. Vuoksella havaituista lepakoista harvinaisimpia ovat lampisiippa, isolepakko, kimolepakko ja kääpiölepakko. Suomessa vähälukuista pikkulepakkoa on ollut jokaisessa Vuoksen havaintopisteessä. Etelä-Karjalan lepakkotutkimusta ovat tukeneet Tuuliaisen säätiö, Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti, Imatran kaupunki, Turun yliopisto ja Suomen lepakkotieteellinen yhdistys. Lue koko uutinen:

