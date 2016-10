Uutinen

Etelä-Saimaa: Esittäminen ja vaikeat hypyt ovat taitoluistelussa parasta, välillä on kiire harjoituksiin Laura Karhunen kipaisee Kisapuiston jäähallin rappuset alas matkalla kohti pukuhuonetta. Kimpisen yhdeksäsluokkalainen tulee taitoluisteluharjoituksiin suoraan koulusta. — Välillä on niin kiire... puoli tuntia tuntuu sopivalta ajalta, nuori luistelija huokaisee. Häntä seuraa Enja Ruokonen. Lappeenrannan Luistelijoiden kolmas nuorten maajoukkueluistelija Kaisla Iljin on sairauslomalla jalkavamman takia, joten hän ei ole tällä kertaa mukana harjoituksissa. — Harkkoja on tosi paljon. Tarvitsee hyvän kunnon, että jaksaa harjoitella ja luistella ohjelmat läpi, Laura Karhunen kertoo. Nuorten maajoukkueeseen kolmatta kautta kuuluva Karhunen on 15-vuotias, mutta jo kahdeksanvuotiaat taitoluistelijat saattavat harjoitella kahdesti koulupäivinäkin. Kiirettä siis pitää. Karhunen saa pian mopoauton. Se helpottaa niin luistelijan kuin varusteidenkin liikuttelua koulun, hallin ja kodin välillä. — Taitoluistelu on aika monipuolista. Varmaan juuri siitä monipuolisuudesta pidän eniten, sekä esiintymisestä ja onnistumisesta. Samanikäinen Enja Ruokonen on luistellut jo kymmenen vuotta. Molemmat ovat osallistuneet aktiivisesti kisoihin alkukaudella ja ihan hyvällä menestyksellä. — Esittäminen ja vaikeat hypyt, Enja Ruokonen kertoo, mikä taitoluistelussa on parasta. SM-junioreissa odottavat loppuvuodesta tärkeät kisat. SM-kisoissa Ruokonen on kilpaillut kahdesti aiemmin noviisien sarjassa, viimeksi hän oli kolmas. Tavoitteena on päästä naisten maajoukkueeseen. Taitoluistelu on arvostelulaji, jossa kaiken pitää mennä kerralla nappiin. Ruokonen myöntää, että ennen kilpailua yleensä jännittää. — Vähäsen, mutta kun verryttelee maalla, kuuntelee vaikka jotain musiikkia. Lue aiheesta lisää printtilehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

