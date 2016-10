Uutinen

Etelä-Saimaa: Uutisen takaa: Kohta pankista saa jo polvileikkauksen OP-ryhmä etsiskelee Lappeenrannasta tiloja lääkäriasemalleen (ES 16.9.). Jos sopivat tilat löytyvät, toiminta käynnistyy ensi vuonna. Huhut sijoittavat lääkäriasemaa Etelä-Karjalan osuuspankin uuteen toimitaloon, joka avautuu alkuvuonna. Pankista tietoa ei vahvisteta. OP-ryhmän Pohjola-terveys osakeyhtiöllä on jo toiminnassa kaksi sairaalaa, ja vielä kolme on rakenteilla eri puolille maata. Lisäksi jokaiseen Suomeen maakuntaan tulee lääkäriasema. Osuustoiminnallinen OP on Suomen suurin pankki ja Suomen suurin vakuutusyhtiö. Nyt ryhmä haluaa suureksi myös terveyspalveluissa. Miksi? Suurin syy on digitalisaatio. Finanssialalla se on niin iso juttu, että OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen on sanonut asian suorastaan ahdistaneen häntä. Digitalisaatio muuttaa kilpailutilanteen kokonaan. Uudet pelurit — applet, amazonit, paypalit, alibabat, samsungit — uhkaavat muutamassa vuodessa viedä merkittävän osan perinteisten pankkien ja finanssilaitosten liiketoiminnasta. Jos OP-ryhmä haluaa säilyä hengissä, sen pitää keksiä uutta bisnestä tilalle. Kesäkuussa OP-ryhmä kertoikin muuttuvansa monialayritykseksi, joka tuottaa paljon muutakin kuin finanssipalveluita. Ensimmäinen avaus tässä on terveydenhuolto. — Tämä on yksi urani merkittävimmistä päivistä, Karhinen sanoi, kun ryhmä esitteli uutta strategiaansa ja kertoi lääkäriasemaketjun perustamisesta. Kyse ei siis ole yhtiöllekään pikkujutusta. Entä miksi OP-ryhmä panostaa nimenomaan terveyspalveluihin? 1) Siksi, että terveyspalvelut ovat Suomessa vahva kasvuala. Tämä johtuu jo pelkästään väestön vanhenemisesta. Vuonna 2030 maassa on yli 65-vuotiaita 340 000 enemmän kuin nyt. Lisäksi hallituksen sote-uudistus on tuomassa yksityisille alan yrityksille suuret markkinat, kun kuntien hoitamia palveluita yksityistetään. 2) Terveys on vahinkovakuutuksia myyvälle yhtiölle luonnollinen kasvukohde. Kun yksityinen ihminen menee lääkäriasemalle, laskun maksaa usein vakuutusyhtiö. Kun vakuutusyhtiö omistaa lääkäriaseman, se voi itse vaikuttaa kustannuksiin. Turhien toimenpiteiden tekeminen ei enää kannata. Pohjola-terveys panostaa tehokkaaseen hoitoketjuun. Mitä nopeammin vaikkapa tapaturmaan joutunut työntekijä saadaan työkuntoiseksi ja töihin, sitä edullisempaa vakuutusyhtiölle. OP-ryhmä itse korostaa tavoittelevansa ennen kaikkea omistaja-asiakkaidensa nopeaa ja hyvää palvelua. Yhtiö kuitenkin myöntää myös halun leikata korvausmenoja. Hoitokustannusten lasku on asiakkaidenkin etu. Vakuutusyhtiöiden korvausmenot nimittäin vaikuttavat suoraan vakuutusten hintaan. Viime vuosina yksityisten sairaus- ja tapaturmavakuutusten hinnat ovat nousseet nopeasti. Pohjola-terveyden sairaalaverkko rakentuu pikkuhiljaa, ja ensimmäisten lääkäriasemien avaamista valmistellaan. Nopeampi tie asemien valtaamiseen olisi yritysosto. Terveysalan suurimmat toimijat ovat pääosin kansainvälisten pääomasijoittajien omistuksessa ja varmasti kaupan, jos hinnasta sovitaan. Vakavaraiselle, hyvää tulosta tehneelle OP-ryhmälle satojenkaan miljoonien eurojen operaatio ei olisi lainkaan mahdoton. OP-ryhmän johtokunnan jäsen Olli Lehtilä kertoo sähköpostitse, että yhtiö kuitenkin aikoo kasvaa pääosin omin voimin. Yritysostoja ei toki ole suljettu pois. — Terveydenhoitoala on voimakkaassa murroksessa, ja alalla kaivataan erityisesti uudenlaisia toimintamalleja. Niitä on usein helpompi lähteä rakentamaan puhtaalta pöydältä. Perinteisissä terveysalan toimijoissa vakuutusjätin tulo markkinoille herättää tiettyjä huolia. Kun OP:lla on yli 4 miljoonaa asiakasta ja 1,7 miljoonaa tiukemmin ryhmään sitoutunutta omistaja-asiakasta, yhtiö saa ison kilpailuedun myös uudella toimialalla. Ja mitä sitten tehdään, kun OP:n vakuutusasiakkaiden akillesjänteet kursitaankin jatkossa kokoon vain OP-sairaaloissa ja korvatulehdukset lääkitään OP-lääkäriasemilla? Se on kaikki kilpailijoilta pois. Toistaiseksi vakuutusyhtiöt eivät ole kovin voimakkaasti puuttuneet siihen, missä potilas itseään hoidattaa. Tulevaisuudessa asia voi olla toisin, ja myös OP-ryhmän vakuutusehdoissa tällaiseen on jo varauduttu. Sitäkään ei kannata ihmetellä, jos vakuutus- ja terveydenhuoltoyhtiöiden liitot syvenevät muuallakin. Esimerkiksi Lähi-Tapiola on jo nyt Pihlajalinna-konsernin suurin omistaja. Juttua varten on haastateltu useita pankki- ja vakuutusalan asiantuntijoita. Timo Laitakari Kirjoittaja on Etelä-Saimaan yhteiskuntatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

