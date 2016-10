Uutinen

Etelä-Saimaa: Tänään on Euroopan elinsiirtopäivä — Elinluovuttaja voi pelastaa toisen elämän Elinluovuttaja voi pelastaa toisen ihmisen elämän. Ja sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Suomessa tälläkin hetkellä yli 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Kylläelinluovutukselle.fi -sivustolla muistutetaan, että siirrettävistä elimistä on pula koko ajan. Vuosittain noin 5—10 prosenttia elinsiirtoa odottavista kuolee syystä, että sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa. Euroopan elinsiirtopäivää vietetään 8. lokakuuta. Tuolloin halutaan myös muistuttaa elinluovutuskortista. Kyseisenä päivänä Etelä-Karjalassa paikallisesti tietoa elinluovutuskortista antavat Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys, joka jakaa elinsiirtokortteja sekä Imatran että Lappeenrannan Prismoissa. Muutoin niitä saa muun muassa apteekista tai netistä. Yksi elinluovutuskorttia mukanaan kantava on Harri Kymäläinen Lemiltä. Hän on kantanut elinluovutuskorttia mukanaan 90-luvulta lähtien. Hän kirjoitti kortin aikoinaan siksi, että näki itsekkäänä tekona olla kirjoittamatta. Hän ei muista mitä kautta kuuli kortista, mutta veikkaa että lehdestä tai apteekin kautta. — On erittäin itsekästä viedä jollekin hyödylliset elimet hautaan madoille. Jos joku muu saa minun kuoltuani elämän joidenkin elimieni avulla, niin olen ollut elämälle edes jotenkin hyödyllinen, Kymäläinen muotoilee. — Minä en haudassa tee niillä enää mitään. Elinluovutuskortin voi halutessaan ladata myös älypuhelimeen. Paperisen kortin tai kortteja voi tilata ilmaiseksi osoitteesta www.elinluovutuskortti.fi. Älypuhelinsovellus löytyy sovelluskaupoista nimellä elinluovutus. Elinluovutuskorttiasiaa voi seurata myös somessa: instagram.com/elinluovutuskortti, twitter.com/elinluovutus ja facebook.com/kyllaelinluovutukselle. Etelä-Karjalan munuais- ja maksayhdistys jakaa elinsiirtokortteja Lappeenrannan Prismassa tänään kello 10—15 välillä. Lue koko uutinen:

