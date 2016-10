Uutinen

Etelä-Saimaa: Rikosilmoitukset jätetään nyt Skinnarilaan Lappeenrannan poliisin uusi osoite on Skinnarilassa, Technopoliksen C-rakennuksessa. Perille vaatii hieman poliisityötä. Technopoliksen opaskylteissä poliisi kyllä mainitaan, mutta sitä ei silmä heti nappaa. Tuttu sininen ovenpäällyskyltti tulee näkyviin vasta, kun nousee Teknologiapuistonkadun parkkipaikalta ylös tasanteelle ja kurkkaa nurkan taakse vasempaan. — Talon päätyyn pitäisi ehkä saada poliisin kyltti, Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Heli Jämsén-Turkki pohtii. Sisälle mennessä poliisi on suoraan edessä, yritystilojen jälkeen. Yritystiloista poliisinkin tilat on remontoitu. Yläkerrassa toimi aiemmin puhelinmyyntiyritys, jonka iso halli on nyt poliisien työtila. Sen ohessa on vetäytymistiloja puheluita ja enemmän rauhaa vaativaa työtä varten. Asiakkaita ei kuitenkaan avokonttorissa kuulustella, vaan kuulustelut tapahtuvat erillisissä huoneissa. Asiakkaita varten on kahden palvelupaikan asiakastiski, jonka ääressä voi tehdä rikosilmoituksia ja tilata asiakirjoja. Huone toimii myös odotustilana kuulusteluihin meneville. — Mustolassa kävi asiakkaita joitakin kymmeniä päivässä. Tänne ei ainakaan ole hankalampi tulla, kun liikenneyhteydet ovat parhaat Lappeenrannassa, rikoskomisario Timo Valle toteaa. Passin ja muiden lupien hakijat ovat kuitenkin poliisin suurin asiakasryhmä. Niissä, samoin kuin löytötavara-asioissa, poliisi palvelee edelleen keskustassa Villimiehenkadulla. — Passinkin voi jo hakea verkossa, jos on biotunniste, Jämsén-Turkki sanoo. Myös rikosilmoituksen voi tehdä verkossa. Ajokorttiasiat kuuluvat nykyisin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, joten käyntien tarve on vähentynyt. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

