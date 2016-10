Uutinen

Etelä-Saimaa: Pisaroiden pinnassa näkyy teatteri Imatralla Taiteilija Landys Roimola tutkii suunnittelemiensa pisaroiden pintaa Teatteri Imatran työmaalla. Asentaminen on lähellä, ensi viikolla teatterityömaalla käynnistyy taideteoksen kiinnittäminen seinään. — Olen todella iloinen, että ideastani innostuttiin Imatralla. Alun perinhän suunnitelmana oli, että teos olisi ollut vain yhdessä kohdassa betonin pinnassa. Lopputuloksesta tulee nyt paljon elävämpi ja mittavampi kuin mitä yksittäinen teos seinässä olisi ollut. Betonipisaroista muodostuu kauempaa katsottuna jokea muistuttava kokonaisuus uuden teatterin kahdelle seinälle. Jokaisen pisaran pinnassa on Roimolan tekemä, tavalla tai toisella teatteriin tai Imatraan liittyvä kuva. Esillä olevista pisaroista erottuu muun muassa yleisöä, vanha Teatteri Imatran rakennus, hobitti ja ote William Shakespearen näytelmästä. Yhteensä erilaisia kuvia pisaroissa on 40. — Pisarat ovat graafista betonia. Kyse on suomalaisesta keksinnöstä, Roimola kertoo. Kuvio on tehty kalvolle, jonka päälle betonimuotti tulee. Betonin kuivuttua kalvo poistetaan, minkä jälkeen pinta on vielä pestävä, että kuvio tulee esiin. — Yksinkertaistettuna betonihan on hiekkaa ja liimaa. Kuviossa sileä osa on liimaa ja tumma osuus hiekkaa. Lisää aiheesta lauantain Etelä-Saimaassa. Lue koko uutinen:

